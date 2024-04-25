Лицеистка из Дубны стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Ученица 11 класса лицея №6 города Дубны Таисия Злотникова стали призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Подведены итоги заключительного этапа олимпиады, который состоялся в Нижнем Новгороде.
«В юбилейный, 50-й год проведения заключительного этапа ВсОШ по математике Таисия вновь стала призёром. С гордостью и уважением поздравляем её с этим достижением! Для любого ученика успех на олимпиаде такого уровня – цель всего школьного пути, и Таисия её достигла», – говорится в сообщении.Как рассказали в администрации, увлечение девочки математикой началось ещё в начальной школе. Таисия всегда была уверена, что математика – это не только числа, формулы и приёмы решения задач, но и особый образ мысли.
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