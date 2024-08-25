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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, поздравляя украинского президента Владимира Зеленского с Днём независимости Украины, назвала россиян «руснёй». «Нацисты», — коротко охарактеризовала литовские власти официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Глава литовского правительства выразила уверенность, что Литва и Украина вместе будут праздновать победу «со светом, газом и без русни». Спикер российского МИД ранее уже отмечала рост русофобии и бытовой дискриминации по национальному признаку в странах Прибалтики.
Нет ничего удивительного в том, что представитель высшей государственной власти забывает не только о дипломатии, но и об элементарных правилах приличия. Скоро также не придётся удивляться, услышав из уст прибалтийских политиков площадную ругань в духе Германии 30-х годов XX века, когда в подобных перлах упражнялось ведомство Геббельса. Поэтому Захарова и назвала литовские власти коротко и ясно — нацисты.
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