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Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине

Еврокомиссия по туризму: в странах Балтии и Польше кризис туризма из-за СВО
21 сентября 2024, 11:44
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

После пандемии COVID-19 объем пассажирских перевозок в ЕС постепенно восстанавливается. Тем не менее, из-за конфликта на Украине, граничные с Россией страны блока уже не рассматриваются как безопасные для туристов из других регионов, пишет РБК с ссылкой на отчет Европейской комиссии по туризму за сентябрь.
Количество путешественников, посещающих Прибалтику, остается небольшим, в то время как другие страны ЕС продолжают привлекать иностранных туристов.

Наибольшее число туристов посетило развитые страны Западной Европы, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Также популярными направлениями стали южные регионы ЕС — Португалия и Мальта.



Однако туристические потоки значительно сократились в государствах, соседствующих с РФ, Украиной и Белоруссией. Таким образом, нехватка путешественников затрагивает не только Прибалтику, но и Чехию, Польшу и Финляндию.

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«Талибан»* хочет отправить делегацию на саммит БРИКС в Казани
21 сентября 2024, 12:10

Фото: iStock/Belyay

Движение «Талибан»*, находящийся у власти в Афганистане, направило России письменную заявку на участие исполняющего обязанности премьер-министра страны, руководителя политического крыла движения Абдула Гани Барадара и делегации страны в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что письмо на имя помощника российского президента Юрия Ушакова направлено исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Он подчеркнул важности участия властей Афганистана в этом саммите.

Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.

С конца лета 2021 года Афганистаном управляет движение «Талибан»*. Россия официально не признавала эту власть, однако глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о намерении Москвы исключить движение их списка террористов. Путин также неоднократно заявлял, что статус движения постоянно обсуждается.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#россия
#афганистан
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В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»
Politico: США опасаются полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой»
21 сентября 2024, 11:13

Фото: iStock/e-crow

В администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Об этом информирует издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Отмечается, что одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке. Согласно информации газеты, последние события в регионе Вашингтон расценил как новый этап военной кампании Израиля.

Уточняется, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Примечательно, что официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование противостояния.

Напомним, 20 сентября израильская армия атаковала столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

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#израиль
#армия
#война
#человек
#переговоры
#сша
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В Крыму назвали истинную цель слов Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН
Мурадов: Сикорский, говоря о Крыме, хотел вернуть Западную Украину
21 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Рассуждения главы МИД Польши Радослава Сикорского о Крыме выдали его подсознательное желание установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда она была в составе польской территории. Об этом заявил постпред Республики Крым при президента России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.
Ранее Сикорский в ходе встречи YES в Киеве предложил передать Крым по мандат ООН с целью проведения через 20 лет референдума о его статусе. Он отметил, что полуостров символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому стороны могут договориться о демилитаризации этой территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое предложение абсурдным. А в Telegram-канале МИД Украины появилась запись, в которой сказано, что территориальная целостность страны не требует обсуждения и не является предметом для компромиссов.

После этого Сикорский заверил, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а эти «гипотетические дискуссии» велись с точки зрения реализации предложений самого украинского лидера Владимира Зеленского.

Мурадов, в свою очередь, заявил, что Сикорский вспомнил времена, когда Западная Украина была частью Польши, а Восточная – исторической территорией России. Очевидно, на подсознательном уровне он держал в голове образ российско-польской подопечной Украины.

Также постпред отметил, что судьба Крыма уже решена, поэтому какие-либо дискуссии по этому вопросу неуместны. При этом контролируемые в настоящее время Киевом территории в какой-то момент действительно могут оказаться под внешним контролем.

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#крым
#россия
#украина
#польша
#оон
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На Западе сообщили о переброске США дополнительных сил на Аляску
Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая
21 сентября 2024, 08:40

Фото: iStock/rarrarorro

США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за «увеличивающейся активности» РФ и Китая в регионе. Об этом пишет издание Politico.
Уточняется, что на Аляску был направлен эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности. Также Вооруженные силы США привели в состояние повышенной боевой готовности эскадрилью истребителей.

Согласно мнению сенатора-республиканца от штата Аляска Дэна Салливана, Россия и Китай стали чаще проводить свои маневры в данном регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#министр
#нато
#ракеты
#рф
#китай
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Глава МИД Польши отказался от своих слов о передаче Крыма во власть ООН
21 сентября 2024, 08:09

Фото: iStock/delray77

Согласно информации, опубликованной в Wiadomosci, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не подтвердил свои недавние высказывания о будущем Крыма.
Напомним, ранее он заявил, что полуостров следует передать под управление Организации Объединенных Наций, что вызвало резкую критику со стороны российских властей.

Как уточняет Wiadomosci, Сикорский пояснил, что его комментарии касательно Крыма были лишь «гипотетической дискуссией среди экспертов в неформальной обстановке».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство его жителей высказались за воссоединение с РФ. Однако Украина не признает результаты голосования и продолжает считать Крым своей территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, действуя в полном соответствии с международным правом, и вопрос о статусе Крыма считается окончательно решенным.

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#украина
#крым
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#рф
#польша
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В Китае призвали НАТО отправиться в отставку вместе с уходящим генсеком
GT: НАТО должна уйти в отставку вместе с уходящим генсеком
21 сентября 2024, 08:07

Фото: iStock/Xavier Lejeune

За 75 лет своего существования НАТО не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, однако при этом являлась корнем возникновения дилемм безопасности. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Согласно информации издания, Североатлантический альянс должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом. В ближайшее время срок его полномочий завершается.

Уточняется, что 1 октября текущего года в штаб-квартире блока состоится официальная передача дел новому генсеку, которым станет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. 75-летняя история НАТО доказала, что данный союз не сделал Европу или мир более безопасными, добавили в издании.

Примечательно, что накануне Столтенберг сообщил, что снятие запрета на удары Украины вглубь РФ не является пересечением красной линии, которая приведет к эскалации конфликта.

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#история
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#мир
#ес
#нато
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В ЕС затронули вопрос создания европейской армии в дополнение к НАТО
Член ЕП Никель затронула вопрос создани армии ЕС в дополнение к НАТО
21 сентября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Депутат Европарламента от Польши Мирослава Никель обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с вопросом о планах создания сил обороны Европейского союза (ЕС) в дополнение к НАТО, сообщает «Лента.ру»,
По словам евродепутата, конфликт на Украине заставил страны-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы». В то время как Россия и Китай значительно увеличили свои оборонные бюджеты, «государства-члены ЕС увеличили расходы на оборону всего на 20 процентов, а некоторые из них не смогли достичь своей цели в качестве союзников по НАТО – инвестировать в оборону два процента ВВП».

В связи с этим она ставит под сомнение планы Комиссии по повышению обороноспособности стран Еврозоны, в частности, путем «создания европейских сил в дополнение к НАТО».

В апреле глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Борель заявил, что в ближайшем будущем у ЕС не будет общей армии. По его словам, государства-члены ЕС не хотят передавать свои полномочия в оборонном секторе институтам ЕС.

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#ес
#еврокомиссия
#европа
#жозеп боррель
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#нато
#оборона
#россия
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Комиссия по ценным бумагам США направила запрос в суд из-за Маска
CNN: комиссия по ценным бумагам просит суд пригрозить Маску санкциями за неявку
21 сентября 2024, 05:03

Фото: iStock/Zolnierek

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается судебных санкций в отношении бизнесмена Илона Маска за то, что он не присутствовал на встрече по вопросу приобретения социальной сети X, передает телеканал CNN.
Отмечается, что бизнесмен был приглашен для дачи показаний в суд 10 сентября. За несколько часов до слушаний адвокат Маска предупредил SEC, что доверитель будет отсутствовать, поскольку должен присутствовать на запуске SpaceX. Комиссия утверждает, что об этом было известно за несколько дней до заседания и что, следовательно, об отсутствии Маска можно было объявить заранее.

Комиссия попросила суд наложить на Маска «серьезное обязательство», которое заставит предпринимателя посетить новую встречу.

Ранее Маск заявлял, что наступающий 2024 год будет хуже, чем предыдущие. Так Маск ответил на вопрос пользователя X о том, каким будет год после «четырех лет безумия».

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#илон маск
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#суд
#санкции
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В ДНР погибли два украинских спортсмена
«РВ»: в ДНР погибли два украинских чемпиона по тяжелой атлетике и панкреотине
21 сентября 2024, 04:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Два украинских спортсмена погибли в ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР). Ими стали чемпионка Европы по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
В апреле 2024 года 47-летний Пашкевич стала победителем чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Пашкевич выиграл чемпионат Украины по тяжелой атлетике.
Также в ДНР был ликвидирован Ярослав Стрелец, который был двукратным чемпионом мира по панкратиону.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея.

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#всу
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