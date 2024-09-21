Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине

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После пандемии COVID-19 объем пассажирских перевозок в ЕС постепенно восстанавливается. Тем не менее, из-за конфликта на Украине, граничные с Россией страны блока уже не рассматриваются как безопасные для туристов из других регионов, пишет РБК с ссылкой на отчет Европейской комиссии по туризму за сентябрь.
Количество путешественников, посещающих Прибалтику, остается небольшим, в то время как другие страны ЕС продолжают привлекать иностранных туристов.
Наибольшее число туристов посетило развитые страны Западной Европы, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Также популярными направлениями стали южные регионы ЕС — Португалия и Мальта.
Однако туристические потоки значительно сократились в государствах, соседствующих с РФ, Украиной и Белоруссией. Таким образом, нехватка путешественников затрагивает не только Прибалтику, но и Чехию, Польшу и Финляндию.
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Наибольшее число туристов посетило развитые страны Западной Европы, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Также популярными направлениями стали южные регионы ЕС — Португалия и Мальта.
Однако туристические потоки значительно сократились в государствах, соседствующих с РФ, Украиной и Белоруссией. Таким образом, нехватка путешественников затрагивает не только Прибалтику, но и Чехию, Польшу и Финляндию.
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Анастасия Хохлова