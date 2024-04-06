Литва передала Украине партию броневиков М577

Шестого апреля на борьбу с мусором вышли сотрудники администрации, учреждений социальной сферы, территориальных отделов, городские службы, представители общественных и молодежных организаций, депутаты и просто неравнодушные жители. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.