Литва передала Украине партию броневиков М577

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Литовское министерство обороны передало Украине партию броневиков М577. Количество машин не уточняется.
В сообщении, опубликованном в социальной сети X, указано: «Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577».
В январе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва в начале 2024 года отправит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования.
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Артем Кузьмин