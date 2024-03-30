Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа

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В Литве размещено более 3 000 военнослужащих из стран НАТО, сообщил президент Литвы Гитанас Наeседа, передает РИА Новости.
Глава прибалтийского государства выступил на мероприятии, посвященном 20-летию вступления Литвы в Североатлантический альянс. По словам президента, Альянс прошел долгий путь.
Науседа отметил, что войска Альянса осуществляют различные мероприятия по сотрудничеству, обороне и безопасности. Он добавил, что Литва сейчас «готовится к всеобщей обороне». В то же время он подчеркнул, что в стране «безопасно, как никогда».
Ранее командующий сухопутными войсками Литвы Вальдемарас Рупшис признал, что силы НАТО могут использоваться в обход статьи 5 Устава, предусматривающую коллективную оборону членов Североатлантического альянса.
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Науседа отметил, что войска Альянса осуществляют различные мероприятия по сотрудничеству, обороне и безопасности. Он добавил, что Литва сейчас «готовится к всеобщей обороне». В то же время он подчеркнул, что в стране «безопасно, как никогда».
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Александр Климов