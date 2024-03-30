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Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа

Президент Литвы Науседа: Более 3000 военных из стран НАТО находятся в Литве
30 марта 2024, 00:59
Фото: iStock/Birute

Фото: iStock/Birute

В Литве размещено более 3 000 военнослужащих из стран НАТО, сообщил президент Литвы Гитанас Наeседа, передает РИА Новости.
Глава прибалтийского государства выступил на мероприятии, посвященном 20-летию вступления Литвы в Североатлантический альянс. По словам президента, Альянс прошел долгий путь.

Науседа отметил, что войска Альянса осуществляют различные мероприятия по сотрудничеству, обороне и безопасности. Он добавил, что Литва сейчас «готовится к всеобщей обороне». В то же время он подчеркнул, что в стране «безопасно, как никогда».


Ранее командующий сухопутными войсками Литвы Вальдемарас Рупшис признал, что силы НАТО могут использоваться в обход статьи 5 Устава, предусматривающую коллективную оборону членов Североатлантического альянса.

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Зеленский допустил отступление ВСУ
Зеленский: ВСУ будут неуклонно отступать в случае отсутствия помощи США
30 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/YakubovAlim

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при отсутствии военной помощи со стороны США Вооруженные силы Украины будут вынуждены начать отвод войск, передает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнэйшес.
«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — объяснил Зеленский.

Все это приведет к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ), резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выразили недовольство украинскими атаками на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты российского топливно-энергетического комплекса. Как отметил украинский лидер, реакция Вашингтона на подобные действия ВСУ «не была позитивной».

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В НАТО рассказали о возможности нападения России на страны альянса
Адмирал Бауэр: РФ не располагает планами нападения на страны НАТО
30 марта 2024, 00:26

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр прокомментировал возможность нападения России на страны НАТО. По его Бауэра, пока нет никаких признаков того, что у России есть такой план, сообщает Baltic Times.
«Не думаю, что существует прямая угроза», – высказался адмирал. При этом Бауэр подчеркнул, что главная проблема заключается в амбициях России, «простирающихся дальше Украины», – отметил военный.

НАТО знает об этом, поэтому альянс «стать более готовым», добавил он.

Ранее Роберт Бауэр высказывался о возможности вступления Украины в НАТО. По его словам, маловероятно, что Украину пригласят вступить в НАТО на саммите НАТО в США в июле.

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На Украине раскрыли доход семьи Зеленского за 2023 год
29 марта 2024, 23:41

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию на 2023 год, сообщается на сайте украинского лидера.
Согласно документу, доход семьи украинского президента в прошлом году составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов США). Указывается, что в эту сумму входят 7,5 миллионов гривен от продажи облигаций внутреннего займа. В офисе президента отметили, что доход семьи Зеленского складывается в основном из зарплаты, банковских процентов и арендной платы за недвижимость.

До этого Зеленский заявлял, что в 2022 году он и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов США).

В 2020 году доход Зеленского составил около 22,75 млн гривен, или 815 000 долларов США. Годовая зарплата президента составляла 336 000 гривен или 913 492 рубля.

Ранее президента Украины заявил, что Служба внешней разведки Украины нуждается в финансировании для дальнейшего функционирования.

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В США заявили, что будут сообщать России об угрозах терактов
Посол США в РФ: Вашингтон продолжит предупреждать Москву об угрозах терактов
29 марта 2024, 23:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол США в России Линн Трейси пообещала, что США будут продолжать предупреждать Россию о террористических угрозах, сообщается в Telegram-канале дипломатической миссии.
«В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать», – сообщила дипломат.

По словам посла, информация об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», переданная Соединенными Штатами в начале марта, была конкретной, своевременной и достоверной.

Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты однозначно осуждают все формы терроризма.

«Мы искренне надеемся, что российский народ сможет обрести мир и прийти в себя в течение следующих нескольких дней и недель, пока будут возвращаться силы для дальнейшей жизни», – добавила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» сообщил, что Запад отказался сотрудничать с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, он заявил, что дипломатические связи между Москвой и Вашингтоном разорваны.

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США переживают переломный момент в истории, заявил Байден
Байден: США переживают поворотный момент истории
29 марта 2024, 23:12

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что страна находится на переломном этапе своей истории. Комментируя предстоящие выборы, Байден подчеркнул, что исход голосования определит политическую политику США на десятилетия, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», — высказался действующий президент США.

Ранее Джо Байден снова сделал уничижительные заявления в адрес президента России Владимира Путина. Выступая в Северной Каролине, президент США заявил о мечте повысить налоги для американских миллиардеров. Согласно его плану, налоговые поступления пойдут на помощь Киеву в его борьбе с «мясником Путиным».

До этого экс-советник Болтон заявил, что в случае избрания Дональда Трампа США выйдут из состава участников НАТО.

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#налоги
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«Видимо, в Белом доме убрали зеркала»: Захарова высмеяла заявление Байдена о его внешности
Захарова: в Белом доме нет зеркал, раз Байден считает, что выглядит на 40 лет
29 марта 2024, 22:22

Фото: kremlin

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила про слова 81-летнего президента США Джо Байдена о том, что он выглядит молодо.
Ранее в СМИ появились материалы с заявлением американского главы о том, что он осведомлен о своей молодой внешности. Как считает президент Штатов, он выглядит «не сильно старше сорока». Помимо этого, он назвал мудрость вещью, которая приходит с возрастом, независимо от происхождения человека.

«Видимо в Белом доме убрали зеркала, чтобы не расстраивать 40-летнего Джо», — иронично отметила Захарова в беседе с «Комсомольской правдой».
Ранее Захарова заявила, что Россия не намерена принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Политолог Фетисов: К Зеленскому много вопросов со стороны США и ЕС
29 марта 2024, 21:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Дмитрий Фетисов заявил, что к нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому много вопросов со стороны США и Евросоюза в том числе из-за отсутствия успехов украинской стороны на фронте.
Он отметил, что вопрос выборов на Украине всё ещё открыт.

«К Зеленскому очень много вопросов со стороны спонсоров — США и Евросоюза. С них тоже налогоплательщики спрашивают, при том, что какими-то успехами на фронтах Украина при Зеленском похвастаться не может. Сейчас, когда срок полномочий Зеленского подходит к концу, вопрос с выборами ещё открыт», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Фетисов.

Ранее Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте из-за отсутствия артиллерии.

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#украина
#владимир зеленский
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#сша
#европа
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Сенатор Цеков заявил о запугивании Зеленским Запада ради денег
29 марта 2024, 20:10

Фото: iStock/Photoboyko

Сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский запугивает Запад Россией ради денег.
«Зеленский пугает Европу и США, чтобы они продолжали давать деньги, чтобы Киев продолжал вести боевые действия. Зеленскому безразличны судьбы украинцев. Ему нужен конфликт и интерес Запада, поэтому он страсти нагоняет. Путин часто говорил о целях нашей страны. Ему нужна сильная Россия. Мы защищаем людей, проживающих на исконно русских территориях», — объяснил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война в США и Европе ещё не началась, но может разразиться в ближайшее время.

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#владимир зеленский
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Медведчук заявил, что курс Запада на Украине ведет мир к военной катастрофе
29 марта 2024, 19:31

Фото: istockphoto/subinpumsom

Стремление Запада посодействовать Украине в победе в вооруженном конфликте с Россией ведет мир к военной катастрофе. Таким мнением поделился бывший лидер запрещенной на Украине партии Виктор Медведчук, приводит его слова издание «Смотрим.ру».
Он отметил, что в том случае, если западные союзники Киева будут отправлять на Украину солдат, это расширит зону боевых действий. Он также отметил, что такой исход событий вероятно, так как Украина испытывает нужду в личном составе и вооружении.

Медведчук добавил, что уже видно, как в конфликт втягивается арабский мир, а за ним последует Индия и Китай.

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#украина
#всу
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