«Ливни, жара и штормы»: стало известно, каким будет климат России в ближайшие 10 лет

12 августа 2025, 11:00

Эксперт Киселёв: В ближайшие 10 лет в РФ станет жарче, дождливее и ветренее

Фото: iStock/aapsky

В течение следующих 10 лет климат в России будет становиться более жарким и дождливым. Такие данные привел кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.





Потепление будет сопровождаться интенсивными ливнями и снижением объёма зимнего снега. Также всё чаще будут происходить ураганы, шквалы и смерчи, отметил специалист.





«Океаны, которые играют роль «термостата» планеты, медленно реагируют на перемены. Поэтому в ближайшие 10 лет стоит ожидать продолжения текущих тенденций: рост температур, учащение волн жары, увеличение количества осадков в виде ливней, усиление ветровой активности», — пояснил Киселёв в беседе с Life.ru.