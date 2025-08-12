«Ливни, жара и штормы»: стало известно, каким будет климат России в ближайшие 10 лет
Эксперт Киселёв: В ближайшие 10 лет в РФ станет жарче, дождливее и ветренее
В течение следующих 10 лет климат в России будет становиться более жарким и дождливым. Такие данные привел кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.
Потепление будет сопровождаться интенсивными ливнями и снижением объёма зимнего снега. Также всё чаще будут происходить ураганы, шквалы и смерчи, отметил специалист.
«Океаны, которые играют роль «термостата» планеты, медленно реагируют на перемены. Поэтому в ближайшие 10 лет стоит ожидать продолжения текущих тенденций: рост температур, учащение волн жары, увеличение количества осадков в виде ливней, усиление ветровой активности», — пояснил Киселёв в беседе с Life.ru.
Он добавил, что где-то будет слишком жарко, а где-то наступит неожиданный холод.
По словам Киселёва, угрозу для России представляет деградация вечной мерзлоты, которая занимает две трети территории страны. Из-за этого уже происходит повреждение зданий, дорог и трубопроводов. К новым условиям придётся адаптироваться путём модернизации инфраструктуры в зоне мерзлоты.