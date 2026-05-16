Спасатели рассказали, как продвигаются поиски семьи Усольцевых
Специалисты обследовали крупные каменные россыпи и участок склона в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края, пытаясь найти следы пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщили в пресс-службе формирования «Спасатель».
Поисковые мероприятия проходили в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Кутурчин в Партизанском районе. В ходе операции специалисты обыскали четыре крупных каменных россыпи (курумника) на высоте 985 метров и девять квадратных километров склона, где могли спускаться пропавшие.
Несмотря на тщательное изучение потенциально опасных и труднодоступных участков, следов семьи Усольцевых обнаружить не удалось. Поисковая операция продолжается, специалисты прорабатывают новые версии и планируют дальнейшие шаги по поиску пропавших туристов.
