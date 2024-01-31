Лыжные трассы Подмосковья посетили около 22,5 тысячи человек

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
На прошлой неделе лыжни Подмосковья посетило 22,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
22,5 тысячи человек побывали на лыжных трассах с 22 по 28 января.
Кроме этого, на территории работают 10 новейших лыжных трасс: в Балашихе, Домодедово, Истре, Лыткарино, Подольске, Электростали, Химках, Видном, Лобне и Люберцах.
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«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до 1 километра и 31 лыжня с протяженностью от 1 до 17 километров. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километров, а в Кузьминском лесопарке — 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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Мира Полтева