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Лыжные трассы Подмосковья посетили около 22,5 тысячи человек

31 января 2024, 13:00
Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На прошлой неделе лыжни Подмосковья посетило 22,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
22,5 тысячи человек побывали на лыжных трассах с 22 по 28 января.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до 1 километра и 31 лыжня с протяженностью от 1 до 17 километров. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километров, а в Кузьминском лесопарке — 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.


Кроме этого, на территории работают 10 новейших лыжных трасс: в Балашихе, Домодедово, Истре, Лыткарино, Подольске, Электростали, Химках, Видном, Лобне и Люберцах.

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#лыжи
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Юрист Георгиева объяснила «массовые увольнения» животных
31 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto.com/zsv3207

Юрист Алла Георгиева заявила, что массовые «увольнения» животных по всей стране связаны с тем, что по закону животным запрещено жить в общественных местах.
«Проживание животных в общественных местах не разрешено. Плюс, они могут напасть, что может быть опасно для жизни и здоровья клиентов. В конце концов, у посетителей может случиться сильная аллергия», — отметила в беседе с «Москвой 24» Георгиева.

При этом, как она подчеркнула, животных, прибившихся к магазинам или другим местам общественного пользования, нельзя выгонять на улицу. Таких животных могут изъять в приют.

Если же у животного есть ветеринарный паспорт и все необходимые прививки, то можно попробовать побороться за его право остаться жить в привычном месте.

Ранее внимание пользователей в Сети привлекло видео с агрессивным и задиристым котом. Как передаёт utro.ru, питомец пытался наброситься на своего сородича, однако помешала ему стеклянная дверь, о которую он ударился. Сам котик не пострадал, а видео получилось очень забавным.

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В Подмосковье благодаря ЭКО за год родилось более 2 тыс детей
31 января 2024, 13:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 2 тысяч детей появилось на свет в Московской области в 2023 году после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), эта процедура проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Современные репродуктивные технологии, такие как криоперенос и ЭКО, применяются в Подмосковье с 2013 года. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Для того, чтобы бесплатно пройти процедуру ЭКО, нужно получить направление и оформить квоту. Полная информация об оформлении квоты размещена на сайте регионального Минздрава.

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#здравоохранение
#московская область
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#светлана стригункова
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В Видном врачи выходили новорожденного ребенка весом 900 грамм
31 января 2024, 13:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 100 дней врачи Видновского перинатального центра выхаживали новорожденного весом 900 грамм. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В связи с отслойкой плаценты на 26 неделе беременности у 38-летней женщины после экстренного кесарева сечения на свет появился малыш весом 900 г и ростом 32 см. Первый месяц после рождения он находился в реанимации под тщательным наблюдением у врачей.

«Состояние ребёнка на момент рождения было тяжёлое. Достаточно долго сохранялась кислородная зависимость, мальчик длительно находился на зондовом питании. На данный момент состояние полностью стабилизировалось», — поделился врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.

Стоит отметить, что после 112 дней в больнице новорожденный подрос до 48 см и стал весить почти 4 кг. Кроме этого, из-за появления на свет раньше срока ребенок до трех лет будет посещать плановую диагностику.

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Лёва «Би-2»* приехал в Израиль после задержания в Таиланде
МИД Израиля подтвердил прибытие Лёвы* из «Би-2» в страну
31 января 2024, 13:02

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный также как Лева, прибыл в Израиль после задержания участников группы в Таиланде. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на представителя МИД Израиля Лиор Хайят.

«Гражданин Израиля уже находится в стране», — заявила представитель израильского МИДа.
Где находятся другие участники группы на данный момент неизвестно.

Участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете 24 января. Из-за отсутствия разрешения на работы каждый член коллектива был оштрафован на 8,5 тысяч.

Ранее стало известно, что ФСН подала в суд на Сергея Лазарева из-за долгов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Признан в России иностранным агентом.
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#певец
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Психолог Калошин объяснил, как защитить ребенка от опасных деталей конструктора
Психолог Калошин рассказал, как защитить детей от маленьких деталей конструктора
31 января 2024, 12:56

Фото: iStock/Irina_Geo

Клинический психолог центра «Возрождение» Даниил Калошин в беседе с «Радио 1» рассказал, что нужно делать родителям, чтобы избежать проглатывания детьми несъедобных предметов.
Ранее сообщалось, что в Раменском хирурги достали из желудка годовалой девочки детали магнитного конструктора. Заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов сообщил, что магнитные шарики, соединившись между собой, вызвали разрывы стенки желудка и тонкой кишки.

Психолог Калошин дал несколько рекомендаций. В первую очередь, он посоветовал родителям внимательнее следить за игрушками, которые они покупают детям. Важно учитывать возрастную категорию, указанную на упаковке.

«Родители часто покупают игрушки, которые не соответствуют возрастной норме ребёнка. То есть, конструкторы с мелкими деталями, которые годовалый ребёнок изначально может положить в рот и проглотить», – подчеркнул Калошин.
Также психолог призвал родителей следить за своими детьми. Он подчеркнул, что с годовалым ребёнком довольно трудно согласовать определённые правила, поэтому важно самостоятельно отслеживать все действия детей.

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#психолог
#дети
#родители
#игрушки
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В Подмосковье появились на свет семь птенцов краснокнижной дрофы
31 января 2024, 12:55

Фото: скриншот видео Центра воспроизводства редких видов животных

Семь птенцов дрофы вывелись в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском городском округе с начала года, сообщает пресс-служба организации.
«В этом году нам удалось получить уже семь птенцов. Причем некоторые самки приступили к повторной кладке — именно так поступают дикие дрофы в случае потери первых яиц», — рассказали сотрудники Центра.
В первые дни жизни птенцов кормят каждые два часа, причём исключительно насекомыми, потом им в корм добавляют зелень и варёное яйцо.

Дрофа — это редкий вид птиц, он внесён в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. В естественных условиях дрофы обитают в степях и полупустынях.

В настоящее время в подмосковном Центре воспроизводства редких видов животных содержится самая большая искусственная популяция дроф. Эти птицы стабильно размножаются здесь с 2021 года.

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#птицы
#природа
#волоколамск
#экология
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Подмосковным округам выделили около 190 млн рублей на уборку мусора в лесах
31 января 2024, 12:35

Фото% пресс-служба Комлесхоза МО

Обязанность убирать мусор в подмосковных лесах возложена на городские округа, на эту работу в 2024 году муниципалитетам выделено из областного бюджета почти 190 млн рублей, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«В наступившем году на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора на лесных участках из бюджета Московской области городским округам выделено 189 млн 500 тысяч рублей. При этом лесничие выявляют мусорные навалы и контролируют работы по уборке», — рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
В областном Комлесхозе напомнили, что в минувшем году в лесах Московской области ликвидировали 1172 навала мусора, общий объём отходов составил более 126 тысяч кубических метров.

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#комлесхоз мо
#мусор
#уборка
#владислав мурашов
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Налоговая подала в суд на Сергея Лазарева
Mash: ФСН подала в суд на Сергея Лазарева из-за долгов
31 января 2024, 12:20

Фото: istock / blinow61

На музыканта Сергея Лазарева подали в суд из-за долгов. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным издания, причиной стала несовременная оплата артистом налогов. ООО «Пудель-штрудель», где Лазарев является учредителем, уже в процессе ликвидации. Компания занималась праздничными блюдами для животных.

На данный момент на счету певца долг в 137 тысяч рублей, 46 тысяч из них накопилось за работу «Пуделя-штруделя», а 90 тысяч висят на предприятии ООО «Рижский кофе», которое занимается развитием ресторанов и доставкой продуктов.

Из-за игнорирования обязательных выплат ФНС подала в суд на Лазарева. Если артист не выплатит долг, то его имущество может быть арестовано.

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#имущество
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#артист
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В Красногорске началось армирование стен тоннеля у Путилковского шоссе
31 января 2024, 12:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство тоннеля у Путилковского шоссе продолжается в подмосковном Красногорске, сейчас рабочие приступили к армированию стен, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Началось армирование стен тоннеля. Продолжается выемка земли под котлован и устройство грунтовых анкеров, а также строительство ливневой канализации», — рассказал глава регионального Минстроя Алексей Гержик.
Протяжённость тоннеля составит полкилометра. Он обеспечит автомобилистам прямой выезд со Сходненской улицей, а также беспрепятственную связь с МКАД и дополнительную связь с Пятницким шоссе. Строительство тоннеля ведётся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, завершить работы должны в конце 2024 года.

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