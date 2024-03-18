Лолита отреагировала на призыв Собчак «зайти в ту дверь»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Певица Лолита Милявская ответила на призыв телеведущей Ксении Собчак «зайти в ту дверь», то есть принять участие в выборах президента РФ. Об этом она поделилась в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого Собчак опубликовала скриншот, показывающий, что она приняла участие в электронном голосовании.
Лолита откликнулась на это сообщение, заявив, что еще в первый день выборов, 15 марта, она проголосовала за одного из кандидатов.
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«Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая», — написала ведущая.
«Докладываю, что проголосовала еще 15, но не додумалась сделать скриншот. И всех с Прощеным Воскресеньем!» — написала Милявская.Читайте также:
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Артем Кузьмин