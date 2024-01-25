Лолита сообщила об отмене всех концертов в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певица Лолита Милявская рассказала, что все её 10 концертов в Подмосковье отменил.
ТАСС пишет, что всего в Московской области у певицы было запланировано 10 концертов, которые должны были пройти в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Выступления должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуеве, Подольске, Королеве, Раменском.
В рамках тура Лолита хотела посетить 10 других российских городов, но в Новосибирске и Омске отказались от концертов артистки.
По словам Милявской, она не знает, будут ли ещё отмены.
Ранее сообщалось, что концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, так как договор на предоставление зала не подписали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное министерство культуры.
До этого стали известно, что казаки написали открытое письмо, где заявили, что выступают против пропаганды сексуальных извращений и не понимают кто додумался устроить концерт артистки, которая засветилась на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого в соцсетях стала распространяться информация о том, что концерт певицы отменили из-за обращения казаков.
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В рамках тура Лолита хотела посетить 10 других российских городов, но в Новосибирске и Омске отказались от концертов артистки.
Ранее сообщалось, что концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, так как договор на предоставление зала не подписали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное министерство культуры.
До этого стали известно, что казаки написали открытое письмо, где заявили, что выступают против пропаганды сексуальных извращений и не понимают кто додумался устроить концерт артистки, которая засветилась на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого в соцсетях стала распространяться информация о том, что концерт певицы отменили из-за обращения казаков.
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Мария Фирсова