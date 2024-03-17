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Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду

Певица Лолита заявила, что Пугачева подвинула российскую эстраду вперед
17 марта 2024, 17:47
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лолита Милявская раскрыла влияние исполнительницы Аллы Пугачевой на российскую эстраду в интервью YouTube-проекту «Повесточка».
«Она, как певица и актриса, является фундаментом современной эстрады. Она значительно продвинула нашу эстраду вперед», — подчеркнула Милявская.
По ее словам, Пугачева всегда была строга и давала ей замечания. Лолита также отметила, что без критики Примадонны она могла бы растечься «как лужа».


Кроме того, Милявская высказала мнение, что Пугачева не могла бы уничтожить карьеру кого-либо, как утверждают некоторые. По ее мнению, такие заявления являются «оправданием инфантилизма» людей.

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#алла пугачёва
#мнение
#актриса
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Семья Ширвиндта попросила отложить прощание с ним
Прощание с Ширвиндтом в Театре сатиры начнется 18 марта на час позже
17 марта 2024, 17:31

Фото: iStock/dragana991

Прощание с актером и режиссером Александром Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Также сообщается, что по просьбе родственников умершего, церемония прощания перенесена с 12:00 и состоится на час позже.

Ширвиндт скончался 15 марта возрасте 89-ти лет.

Ранее сообщалось, что появились подробности о наследстве Александра Ширвиндта.

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#театр
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Попытка отучить ребенка кусаться довели няню до полиции
Shot: В Москве няня укусила 4-летнего ребёнка
17 марта 2024, 16:58

Фото: istock / blinow61

Няня в Москве решила показать четырехлетнему ребенку, что кусаться нельзя, укусив его самого, пишет Telegram-канал Shot. Родители, обнаружившие синяк на руке малыша, были потрясены произошедшим.
Согласно сообщению, мальчика оставили дома с няней в возрасте 60 лет. При возвращении домой отец обнаружил следы на теле сына и узнал от няни, что ребенок кусал ее, поэтому она решила показать ему, как это больно, укусив его сама.

Медики выявили у мальчика ушиб предплечья и отпустили его домой. Полиция заинтересовалась необычными методами воспитания няни и приняла решение провести соответствующее расследование. Отец, возмущенный происходящим, подал заявление против женщины.

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#расследование
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Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом
Минобороны России: в небе над Белгородской областью сбиты семь украинских дронов
17 марта 2024, 16:07

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Министерстве обороны России заявили, что над Белгородской областью сбиты семь беспилотников Вооруженных сил Украины.
По их данным, беспилотники направлялись на территорию РФ для совершения террористических атак. Минобороны отметило, что это была очередная попытка киевского режима атаковать с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В связи с этими событиями в Белгородской области дважды объявляли сигнал ракетной опасности за сегодня, 17 марта.

Кроме того, сообщалось о попытках украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом, однако эти попытки были предотвращены.

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Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника
Российский школьник получил тяжкие повреждения из-за взрыва телефона в руках
17 марта 2024, 15:59

Фото: istockphoto.com / Pinkypills

Мобильный телефон взорвался в руках школьника из Боровичей Новгородской области, сообщила «Комсомольская правда».
По словам представителя городской администрации, подросток получил серьезные травмы и был доставлен в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». Причиной травм стал взрыв устройства, который произошел во время сна мальчика.

В связи с этим в мэрии призвали россиян соблюдать меры предосторожности при использовании смартфонов и избегать их использования в ванных комнатах, а также отключать от сети в случае перегрева.

Ранее в Иркутской области произошел аналогичный случай, когда зарядное устройство от телефона взорвалось в руках школьницы, игравшей в онлайн-игру на своем устройстве. После взрыва девочка получила серьезные травмы.

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В сфере услуг Подмосковья сегодня работают около 90 тыс. человек
17 марта 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На предприятиях бытового обслуживания Московской области сегодня работают порядка 90 тыс. человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«Ежегодно в третье воскресенье марта профессиональный праздник отмечают работники сферы услуг. Население ежедневно сталкивается с этой отраслью в салонах красоты, ателье, химчистках и автосервисах. Именно эти люди делают нашу жизнь комфортнее и красивее. На предприятиях бытового обслуживания Подмосковья сегодня трудятся почти 90 тыс. человек», – рассказал Мурашов.
Он поздравил работников отрасли и поблагодарил их за ежедневный добросовестный труд.
«Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений! Со своей стороны мы продолжим поддерживать предприятия бытового обслуживания и услуг, создавая комфортные условия ведения деятельности и развития», – отметил зампред.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, по итогам прошлого года на территории Московской области работают свыше 20 тыс. предприятий бытового обслуживания. Среди них – салоны красоты, парикмахерские, ателье, предприятия по ремонту и пошиву обуви, техобслуживанию, ремонту автотранспорта, бани, фотоателье и химчистки.

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Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья
Курский дружинник сбил в приграничном районе вражеский дрон из охотничьего ружья
17 марта 2024, 15:34

Фото: iStock/IndiaUniform

В приграничном районе Курской области доброволец народной дружины сбил вражеский беспилотник при помощи охотничьего ружья, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Он подчеркнул, что этот боец заслуживает награды за свой подвиг.
«Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил вражеский дрон при помощи охотничьего ружья. Я считаю, что это заслуживает награды», — отметил Старовойт.
В декабре 2022 года в Курской области была организована добровольная народная дружина на базе центра «Патриот». Первоначально в нее вступило более 300 человек, но планируется увеличить численность дружинников до 6 тысяч.

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#всу
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Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли на авдеевском направлении до 380 бойцов за сутки
17 марта 2024, 15:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Министерство обороны России раскрыло потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении за последние сутки.
По информации ведомства, российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ. Число погибших украинских бойцов достигло до 380 человек.

В дополнение к человеческим потерям, противник потерял два боевых бронированных транспортера и десять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки были повреждены артиллерийская система М777, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

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#киев
#рф
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В России резко выросла стоимость увеличения груди
SHOT: стоимость операций по увеличению груди выросла с прошлого года вдвое
17 марта 2024, 15:12

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Стоимость операций по увеличению груди в клиниках Москвы выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, пишет Telegram-канал Shot.
Особенно резко подорожали американские силиконовые импланты Mentor, которые считаются наиболее популярными. Их использование теперь обходится россиянкам в 400 тысяч рублей и более, хотя ранее они стоили около 200 тысяч.

По данным из Telegram-канала, стоимость французских имплантов Sebbin также выросла, но не так сильно, и теперь составляет в среднем 300 тысяч рублей. Журналисты узнали, что многие клиники начали использовать расходные материалы отечественного производства и оборудование из Китая, чтобы снизить себестоимость операций.

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Названа причина отставки представителей ВСУ
Страна.ua: отставки в ВСУ демонстрируют желание избавиться от людей Залужного
17 марта 2024, 15:06

Власти Украины предпринимают попытки убрать официальных представителей украинских вооруженных сил, которых назначил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отправляя их в отставку.
Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что отставка официальных спикеров ВСУ стала частью процесса переформатирования командования украинской армии. Ранее Залужный сформировал управление коммуникаций, но сейчас происходит кадровая ротация, и людей, связанных с Залужным, заменяют на новых специалистов.

Согласно заявлению командующего воздушными силами Украины Николая Олещука, в субботу Юрий Игнат был освобожден от должности советника командования ВВС и переведен на другую должность. В воскресенье также стало известно об уходе в отставку представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового.

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