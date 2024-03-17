Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду

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Певица Лолита Милявская раскрыла влияние исполнительницы Аллы Пугачевой на российскую эстраду в интервью YouTube-проекту «Повесточка».
«Она, как певица и актриса, является фундаментом современной эстрады. Она значительно продвинула нашу эстраду вперед», — подчеркнула Милявская.По ее словам, Пугачева всегда была строга и давала ей замечания. Лолита также отметила, что без критики Примадонны она могла бы растечься «как лужа».
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