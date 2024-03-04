Музыкальный критик Бабичев раскрыл, зачем Пугачёва вновь пишет песни

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Певица Алла Пугачёва разместила новые песни на музыкальных платформах, чтобы вновь начать зарабатывать на своём творчестве. Об этом NEWS.ru рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.
Также выпуск песен на стриминговых платформах покажет уровень популярности Пугачёвой, поскольку количество прослушиваний прямо влияет на чарты хит-парадов. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что такой шаг станет для артистки вызовом, поскольку она сама хочет узнать, способна ли она ещё создавать популярную музыку, и осталась ли у неё вообще аудитория.
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