«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Певица Алла Пугачева в Instagram* жестко ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из РФ.
Звезда посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие Россию знаменитости «еще приползут на коленях» и заявила, что «нормальные» люди не собираются возвращаться в страну.
Вдобавок, певица порекомендовала Михайлову «зарабатывать, пока может».
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл, зачем Пугачёва снова пишет песни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — заявила она на видео.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл, зачем Пугачёва снова пишет песни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак