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«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики

Пугачева: нормальные люди не собираются возвращаться в Россию
06 марта 2024, 15:17
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Певица Алла Пугачева в Instagram* жестко ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из РФ.
Звезда посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие Россию знаменитости «еще приползут на коленях» и заявила, что «нормальные» люди не собираются возвращаться в страну.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — заявила она на видео.

Вдобавок, певица порекомендовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл, зачем Пугачёва снова пишет песни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
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#алла пугачёва
#instagram
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Музыкальный критик Бабичев раскрыл, зачем Пугачёва вновь пишет песни
Критик Бабичев: Пугачёва сможет заработать на новых песнях в помощью платформ
04 марта 2024, 18:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Алла Пугачёва разместила новые песни на музыкальных платформах, чтобы вновь начать зарабатывать на своём творчестве. Об этом NEWS.ru рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.
Он подчеркнул, что после отъезда из России, она полностью лишилась заработка. Выпуск нового альбома на музыкальных площадках стал единственной возможностью исправить это положение.

Также выпуск песен на стриминговых платформах покажет уровень популярности Пугачёвой, поскольку количество прослушиваний прямо влияет на чарты хит-парадов. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что такой шаг станет для артистки вызовом, поскольку она сама хочет узнать, способна ли она ещё создавать популярную музыку, и осталась ли у неё вообще аудитория.

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#шоу-бизнес
#музыка
#певица
#деньги
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Собчак расплакалась от новой песни Аллы Пугачёвой
04 марта 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналистка Ксения Собчак расплакалась после прослушивания новой песни Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Накануне покинувшая Россию Алла Пугачёва впервые за долгое время выпустила новую песню. Она называется «Не беспокойся за меня» и повествует о судьбе. Своей песней Пугачёва призналась, что готова к любым поворотам судьбы и отметила, что довольна своей нынешней жизнью.

Тем самым она, вероятно, пыталась донести до поклонников, что не сожалеет о решении покинуть родину, подчёркивает «Утро.ру».

Ксения Собчак не прошла мимо нового трека и прокомментировала композицию. Она рассказала, что была в восторге от прослушанного. Песня настолько тронула телеведущую за живое, что она даже расплакалась.

Отметим, что на музыкальных площадках вышел новый альбом Аллы Пугачёвой под названием «P.S». Однако в него вошли всего лишь композиции, ранее исполненные на большом концерте в Кремле в 2019 году.

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#алла пугачёва
#песня
#ксения собчак
#шоу-бизнес
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Филипп Киркоров опубликовал отрывок новой песни Пугачёвой
03 марта 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певец Филипп Киркоров опубликовал небольшое видео, содержащее в себе часть новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня».
Видеорядом к отрывку послужили небольшие видео из архива Киркорова.
«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», — написал Киркоров в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Начинается видеоряд с кадров, сделанных на одном из концертов. Киркоров и Пугачёва находятся на сцене вместе, у неё в руках большой букет жёлтых роз.

Не беспокойся, что с тобой?
Я спокойна, как никогда.
Просто мне приснился бой,
В нём ты вынес меня из огня.
Не беспокойся за меня.
Я готова к любой судьбе.
Богом данное не поменять
И нельзя изменить себе, - поёт Пугачёва.

Артист поблагодарил авторов новой песни и саму исполнительницу за проникновенные текст и музыку.

15 апреля Алла Пугачёва отметит своё 75-летие. В конце 2023 года сообщалось, что после начала войны в Израиле, Пугачева и Галкин* отправились в Кипр. Там выяснилось, что певице не подходит местный климат, поэтому супруги планировали переехать на ПМЖ в Лондон.

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#instagram
#киркоров
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Охлобыстин возмутился поездкам участников «голой вечеринки» в Донбасс
Охлобыстин: Донбасс не является «прачечной» для участников «голой вечеринки»
03 марта 2024, 16:29

Фото: istockphoto / cookelma

Донбасс не является «прачечной» для участников скандальной «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин.
В ходе Всемирного фестиваля, который проходит в Сочи, состоялась встреча актера с гостями мероприятия, на которой молодежь обсуждала перечень вопросов, в том числе касающихся нравственных ценностей в стране.

В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о нашумевшей «голой вечеринке», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Девушка заявила, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сделать фотографии для соцсетей, как Ольга Бузова.

Уточняется, что участница спросила у актера, как молодежь Донбасса относится к таким личностям, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы Российской Федерации, добавив, что Донбасс - это не «прачечная».

«Донбасс реально - это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать за проступки. Именно там сейчас бьется верное сердце нашей страны», - сказал Охлобыстин.

Он отметил, что «голая вечеринка» - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.

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#донбасс
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Валерий Леонтьев озвучил условия своего возвращения на большую сцену
Леонтьев вернётся на большую сцену только в России и только после окончания СВО
02 марта 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Народный артист России и заслуженный артист Украинской ССР Валерий Леонтьев назвал условия, при которых он вернётся на большую эстраду. По его словам, это может произойти только в России и после окончания специальной военной операции.
Легенда советской и российской эстрады недавно согласился на большой публичный концерт в Дубае (ОАЭ), но потом передумал и дал задний ход, передаёт телеграм-канал Mash. 75-летнему артисту всё труднее сохранять форму и поддерживать статус вечно молодого. Да и отплясывать, как раньше, под фонограмму своих песен непросто — годы берут своё. Привычный зрителям шоу-балет Леонтьеву уже не под силу, как и исполнение вживую.

Фото: istockphoto/Berezko

К большому концерту в столице Эмиратов артист долго и упорно готовился, репетировал, готовясь показать классическое шоу, но в последний момент отказался, сославшись на возраст. В последнее время певец выступает только на закрытых корпоративах и поёт исключительно под фонограмму. Ценник за выступление начинается от 100 тысяч долларов.

Сейчас для артиста актуальны две фундаментальные проблемы при попытке выступить с полноценной концертной программой на большой площадке. Первая заключается в том, что может не собраться полный зал, как это положено легенде. Конфуз! Вторая — можно накосячить во время шоу, например, упасть. Значит следует репетировать на износ, чтобы исключить всяческие случайности.

Фото: istockphoto/LanaStock

При таком раскладе понятно желание Леонтьева выступать с большим концертом только на Родине. В России на него придут, ностальгирующей публики, которая его помнит и любит, здесь предостаточно, а посему аншлаг обеспечен. Что касается окончания СВО... Что ж, такая у него позиция. Или отсутствие таковой. Ведь он с февраля 2022 года воздерживается от любых высказываний на тему украинского конфликта. Но сразу после начала СВО певец уехал в Майами, где у него дом и за который он платит налоги в казну США. В год около 100 тысяч долларов. А Штаты, напомним, финансируют ВСУ. Но это так, к слову. К творчеству Леонтьева и к его опасениям за успех выступления на большой сцене не имеет никакого отношения. Надо пробовать, Валерий Яковлевич, зрители найдутся!

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#сво
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Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца
Сын Бари Алибасова: отца выписали из больницы, он чувствует себя хорошо
02 марта 2024, 16:47

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы, и его состояние здоровья хорошее.
Об этом сообщил его сын, передает 2 марта РИА Новости.

«Папу выписали... Мы сразу же отправили его на дачу, и он чувствует себя отлично», — сказал он.
Бари Алибасов был госпитализирован двадцать пятого февраля. Он провел некоторое время в реанимации в Боткинской больнице, где врачи поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».

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#сын
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На «Мосфильме» приступили к съёмкам кинокартины про спецоперацию
02 марта 2024, 12:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Киноконцерн «Мосфильм» начал работу над фильмом о событиях, связанных с ходом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал генеральный директор легендарной киностудии, известный режиссёр Карен Шахназаров.
В разговоре с корреспондентом РИА новости мэтр уточнил, что в настоящее время в работе находятся два киносценария. Стадию работы над фильмами Шахназаров охарактеризовал как «начальную, но уже вполне себе реальную». Он также добавил, что по сценарию, связанному с СВО, уже начались съёмки.

Глава «Мосфильма» сказал, что пока не готов раскрыть названия новых кинопроектов. Ожидается, что съёмки фильма о специальной военной операции закончатся осенью нынешнего года. Дата премьерного показа пока не называется.

Напомним, в феврале нынешнего года прошла премьера фильма «20/12» — первой художественной кинокартины об СВО, снятой в зоне её проведения. Фильм представила съёмочная группа, работавшая над ним, во главе с режиссёром Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым, а также актёрами Дарьей Кукарских и Аристархом Венесом, исполнивших главные роли в картине.

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#сво
#картина
#режиссёр
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Бари Алибасов после инсульта дезориентирован и зовёт жену
29 февраля 2024, 12:07

Фото: iStock/sudok1

28 февраля продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был доставлен в отделение неврологии после инсульта. По словам источника Рен ТВ, знакомого с ситуацией, 76-летний артист сейчас находится в состоянии дезориентации и постоянно ищет свою жену.
В настоящее время Алибасов проходит лечение в отделении неврологии, где ему оказывается специализированная медицинская помощь. Врачи оценивают состояние пациента, как тяжёлое. Он не понимает, где находится, и имеет слабую реакцию на внешние раздражители. Кроме того, продюсер испытывает сильную головную боль и слабость во всем теле.

«Алибасов всё время зовёт жену», – рассказал источник .

Обследование выявило у Алибасова признаки ишемии в левом полушарии головного мозга. Ишемия – это кислородное голодание, вызванное недостаточным притоком крови к органу.

Бари Алибасов в 1966 году основал группу «Интеграл», в 1989 году её распустил и провёл кастинг для новой группы, которую назвал «На-На». 4 июня 2019 года, СМИ сообщили, что Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с химическим ожогом пищевода, предположительно, жидкостью для прочистки труб. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, Алибасов из-за плохого зрения якобы перепутал бутылку сока с химическим средством. Некоторые селебрети высказали тогда сомнения по поводу его отравления.

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#продюсер
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Критик Бабичев назвал Артура Пирожкова самым популярным альтер эго в РФ
27 февраля 2024, 20:19

Фото: istockphoto.com/Sonate

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что наиболее популярным в России на данный момент среди юмористов альтер эго является Артур Пирожков Александра Реввы.
«В самой выигрышной ситуации находится Александр Ревва с Артуром Пирожковым, это форматные песни, их крутят на радио, трудно представить дискотеку хотя бы без одной песни. Пирожков заметен на эстраде», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Также специалист вспомнил образы Эдуарда Сурового Гарика Харламова и супер-Жорика Михаила Галустяна.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Напомним, «Наша Russia» — это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.

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#артист
#юмор
#шоу-бизнес
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