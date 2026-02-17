Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «ускорители» для Telegram
Депутат Немкин: мошенники крадут аккаунты Telegram под видом «специальных ботов»
В России участились случаи мошенничества, связанные с ограничениями работы Telegram. Как сообщает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, злоумышленники предлагают пользователям «специальных ботов» и программы для ускорения мессенджера.
В беседе с «RT» Немкин пояснил, что преступники распространяют ссылки в чатах и под видео. Пользователь переходит по ссылке, авторизуется или скачивает приложение, после чего теряет доступ к аккаунту.
«Так называемые «боты для ускорения» нередко запрашивают расширенные разрешения, включая доступ к сообщениям, контактам и сессиям устройства», — подчеркнул депутат.Парламентарий добавил, что украденные аккаунты затем используют для спама и новых афер. Немкин подчеркнул, что никакие сторонние боты не влияют на скорость работы мессенджера. Он призвал не переходить по сомнительным ссылкам и включить двухфакторную аутентификацию.