Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «ускорители» для Telegram

17 февраля 2026, 11:56

Депутат Немкин: мошенники крадут аккаунты Telegram под видом «специальных ботов»

Фото: Istock/Penderev

В России участились случаи мошенничества, связанные с ограничениями работы Telegram. Как сообщает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, злоумышленники предлагают пользователям «специальных ботов» и программы для ускорения мессенджера.





В беседе с «RT» Немкин пояснил, что преступники распространяют ссылки в чатах и под видео. Пользователь переходит по ссылке, авторизуется или скачивает приложение, после чего теряет доступ к аккаунту.

«Так называемые «боты для ускорения» нередко запрашивают расширенные разрешения, включая доступ к сообщениям, контактам и сессиям устройства», — подчеркнул депутат.