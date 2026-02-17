«Нечего добавить»: В РКН подтвердили блокировку Telegram с 1 апреля
В РКН прокомментировали информацию СМИ о блокировке Telegram с 1 апреля
В Роскомнадзоре прокомментировали информацию о планах полностью заблокировать мессенджер Telegram с 1 апреля.
17 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что полная блокировка мессенджера Telegram в России может произойти 1 апреля 2026 года. Отмечается, что ограничения начнут действовать на территории всей страны: приложение перестанет загружаться как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-системы.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — прокомментировали в Роскомнадзоре на запрос RT.
Ранее в Госдуме потребовали у Минцифры разъяснения по поводу замедления работы мессенджера Telegram. С соответствующей инициативой выступили 15 депутатов от КПРФ и двое представителей партии «Справедливая Россия».