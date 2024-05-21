Лондон не исключает принятие новых мер по замороженным активам России

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Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
«Возможно, настанет время, когда Россия будет обязана выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб, и в этом случае замороженные активы могут сыграть важную роль», — сказал Кэмерон, передает РИА Новости.Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов для военной помощи Украине. Согласно решению, 90% доходов от этих активов будет направлено в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине и проведения программ по восстановлению.
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Артем Кузьмин