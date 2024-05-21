В Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что российские военные за три дня наступления в Харьковской области добились больших результатов, чем ВСУ за все время наступления прошлым летом. Об этом Рева сообщил в интервью, его слова приводит РИА Новости.