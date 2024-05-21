В Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России

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Берлин готов поддержать предложенный Вашингтоном план по использованию доходов от замороженных активов РФ.
Согласно агентству Bloomberg, немецкие официальные лица выразили готовность поддержать план США по направлению будущих доходов от российских активов в помощь Украине на сумму $50 млрд.
Это может ускорить обеспечение Киева новым значительным пакетом помощи. Европейские чиновники также согласны с использованием будущих доходов от активов как менее рискованной альтернативой конфискации основной суммы замороженных российских активов.
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Артем Кузьмин