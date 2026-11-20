Лор Фуки назвал яркий свет и резкие запахи среди причин частого чихания
Приступы чихания могут возникать из-за яркого солнца, холодного воздуха и резких запахов. О возможных причинах рассказал врач-оториноларинголог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Евгений Фуки. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, чихание помогает организму очищать нос от пыли, слизи и других раздражителей. Несколько чихов подряд обычно не указывают на опасную болезнь. Если же приступы возникают каждый день или не проходят неделями, следует выяснить их причину.
Часто к таким симптомам приводит аллергический ринит. Его признаки включают зуд в носу, прозрачные выделения, слезотечение и покраснение глаз. Реакцию способны вызвать пыльца, домашняя пыль, плесень и контакт с животными. Температура при аллергии не повышается, а симптомы иногда сохраняются месяцами.
При вирусной инфекции к чиханию нередко присоединяются слабость, заложенность носа и неприятные ощущения в горле. У человека может подняться температура. Как правило, самочувствие улучшается за одну-две недели.
Иногда слизистая носа реагирует на перепады температуры и влажности, табачный дым или духи. Приступы способны спровоцировать острая еда, алкоголь и физическая нагрузка. Среди возможных причин врач назвал гормональные изменения и прием некоторых лекарств.
У части людей чихание вызывает резкий переход из темноты на солнце. Фуки объяснил это врожденной особенностью нервной системы. Обычно такая реакция безвредна, однако водителям следует проявлять осторожность при выезде из тоннеля: приступ способен на несколько секунд отвлечь от дороги.
Раздражение слизистой возникает из-за сухого воздуха, пыли или корочек в носу. Проблемы с носом может поддерживать и бесконтрольное применение сосудосуживающих капель. Врач предупредил, что длительное использование таких средств без назначения способно привести к медикаментозному риниту и зависимости от капель.
Обратиться к лору или аллергологу стоит, если чихание мешает сну и работе, регулярно повторяется или длится несколько недель. Поводом для консультации служит снижение обоняния. Особого внимания требуют гнойные или кровянистые выделения и сильная боль в области лица.
Читайте также: