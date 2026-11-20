20 ноября 2026, 08:18

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Приступы чихания могут возникать из-за яркого солнца, холодного воздуха и резких запахов. О возможных причинах рассказал врач-оториноларинголог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Евгений Фуки. Об этом сообщает «Газета.Ru».