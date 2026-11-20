20 ноября 2026, 08:12

Фото: iStock/Kusska

На российские города и курорты пришлось 76% бронирований жилья на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Таковы результаты исследования сервиса «Островок». Об этом сообщает «Газета.Ru».