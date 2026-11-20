Петербург и Москва возглавили список направлений на новогодние каникулы
На российские города и курорты пришлось 76% бронирований жилья на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Таковы результаты исследования сервиса «Островок». Об этом сообщает «Газета.Ru».
Самым популярным направлением внутри страны стал Санкт-Петербург: на него приходится 21% бронирований. Москва заняла второе место с долей 19%, Казань — третье с 4%. Нижний Новгород и Сочи получили по 3%.
В первую десятку вошли Калининград, Ярославль, Вологда, Кисловодск и Псков. Вологда поднялась за год с 20-й строчки на восьмую, спрос на размещение в городе вырос на 17%. В «Островке» связали такой результат со статусом новогодней столицы.
Среди других направлений рост числа заказов отмечен в Архызе — на 14%, Выборге — на 12% и Сортавале — на 3%.
В среднем ночь в забронированном жилье по России обходится в 8,3 тыс. рублей. Туристы планируют провести на месте три ночи. Семьи с одним ребенком выбирают варианты по средней цене 9,8 тыс. рублей за ночь.
Более доступное размещение путешественники находили в Тюмени, где средняя стоимость составила 5,5 тыс. рублей. В Пятигорске этот показатель достиг 5,6 тыс. рублей, в Краснодаре — 5,8 тыс., в Твери — 5,9 тыс., в Екатеринбурге — 6,1 тыс. рублей.
На зарубежные поездки пришлось 24% заказов. Больше половины из них — 53% — туристы оформили в Беларуси. На втором месте оказался Таиланд с долей 11%. Узбекистан, Турция и Абхазия получили по 5%. Средняя стоимость ночи за рубежом составила 11,9 тыс. рублей, а продолжительность проживания — четыре ночи.
Чаще всего жилье на праздники выбирают пары без детей. Их доля во внутренних поездках достигает 52%, в зарубежных — 53%.
По наблюдениям сервиса, россияне начали активно готовиться к новогодним путешествиям в сентябре. В «Островке» ожидают, что заказы продолжат поступать до начала каникул. Те, кто перенесет поездку на следующую неделю, смогут сократить расходы: на период с 11 по 18 января средняя цена ночи в России составляет 7,4 тыс. рублей.
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