Тренер Перев объяснил, почему женщинам не стоит бояться силовых тренировок
Силовые тренировки не сделают женскую фигуру слишком массивной за короткий срок, заявил фитнес-инструктор Сергей Перев. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, заметный рост мышц требует длительных и регулярных занятий, подходящего питания и полноценного восстановления. Прибавка в силе на первых порах часто связана с улучшением техники и координации. Упражнения с отягощением помогают сохранить и развить мышцы при снижении жировой массы. При этом весы не всегда отражают перемены: одежда может сидеть свободнее, даже если масса тела меняется медленно.
Перев отметил, что нагрузку стоит подбирать под цель, уровень подготовки и состояние здоровья, а не по половому признаку. Если отдельная группа мышц растет быстрее желаемого, объем упражнений можно пересмотреть.
Новичкам тренер советует начать с двух занятий в неделю и сосредоточиться на технике. Рабочий вес должен даваться с усилием на последних повторениях, но без нарушения формы движения. По мере адаптации нагрузку стоит постепенно повышать, а между тренировками — оставлять время на восстановление.
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