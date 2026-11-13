Тренер Перев объяснил, почему женщинам не стоит бояться силовых тренировок

13 ноября 2026, 07:21

Случайно перекачаться трудно, как и случайно подготовиться к марафону

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Силовые тренировки не сделают женскую фигуру слишком массивной за короткий срок, заявил фитнес-инструктор Сергей Перев. Об этом сообщает «Газета.Ru».