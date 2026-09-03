«Незваный гость»: лор раскрыл, как самостоятельно достать таракан а из уха

03 сентября 2026, 15:01

Отоларинголог Зайцев: насекомое из уха можно достать с помощью водки

Фото: iStock/RHJ

При случайном попадании насекомого в ухо стоит быстро обратиться за помощью к врачу. Однако иногда можно попытаться извлечь его самостоятельно. О том, как это сделать, рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.





В разговоре с Москвой 24 врач пояснил, что насекомые воспринимают ухо человека в качестве укромного тоннеля. Но, забравшись туда, обратно выйти не получается, поскольку в ухе нет радиуса для разворота. Кроме того, там есть сера, которая способствует тому, чтобы незваный гость увяз еще сильнее. Можно попытаться извлечь насекомое самостоятельно с помощью пинцета, если есть возможность зацепить его.





«Что действительно может помочь, так это спирт, водка, одеколон или любое растительное масло, нагретое примерно до 40 градусов. Надо закапать что-то из этого в ухо, тогда насекомое погибнет, и вытащить его станет проще», — добавил Зайцев.