В Подмосковье девушка попала в больницу из-за таракана, заползшего ей в ухо

02 сентября 2026, 14:25

Во Фрязино врачи извлекли таракана из уха пациентки

оригинал Фото: Istock/Chainarong Prasertthai

Жительница Фрязино обратилась в больницу из-за насекомого в ухе. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Девушка обратилась в приёмное отделение Щёлковской больницы с острой болью и ощущением шевеления в левом ухе.



Медики обнаружили, что причиной стал таракан, который заполз в слуховой проход. Врач-оториноларинголог Сархан Кичибеков отметил, что такие случаи несут серьёзную угрозу.

«Главная опасность в том, что насекомое не способно двигаться задним ходом, а его хрупкое тело легко ломается при попытке достать пинцетом. Если фрагмент хитина останется внутри, начнётся гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки уха и могут вызвать химический ожог или аллергию», — пояснил Кичибеков.