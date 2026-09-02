В Подмосковье девушка попала в больницу из-за таракана, заползшего ей в ухо
Во Фрязино врачи извлекли таракана из уха пациентки
Жительница Фрязино обратилась в больницу из-за насекомого в ухе. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Девушка обратилась в приёмное отделение Щёлковской больницы с острой болью и ощущением шевеления в левом ухе.
Медики обнаружили, что причиной стал таракан, который заполз в слуховой проход. Врач-оториноларинголог Сархан Кичибеков отметил, что такие случаи несут серьёзную угрозу.
«Главная опасность в том, что насекомое не способно двигаться задним ходом, а его хрупкое тело легко ломается при попытке достать пинцетом. Если фрагмент хитина останется внутри, начнётся гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки уха и могут вызвать химический ожог или аллергию», — пояснил Кичибеков.Специалисты обездвижили насекомое и аккуратно извлекли его, после чего обработали ухо антисептиком и отпустили пациентку домой.