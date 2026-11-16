Лор-врач Жуйкова назвала возможные причины боли в ушах на ветру
Боль в ушах и голове при порывах ветра может указывать на отит, невралгию или нарушения в работе челюстного сустава. Об этом предупредила врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Анна Жуйкова.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала прежде всего проверить здоровье ушей. При наружном отите дискомфорт нередко усиливается от прикосновения к ушной раковине, надавливания на козелок или движения челюстью. Среди других признаков — зуд, покраснение, выделения и ухудшение слуха.
Воспаление среднего уха обычно сопровождают сильная боль и заложенность. Иногда у человека поднимается температура. При этом ветер сам по себе не вызывает инфекцию: холод лишь способен усилить уже существующие неприятные ощущения.
Короткие приступы резкой боли с одной стороны лица или головы могут указывать на невралгию тройничного нерва. Их способны спровоцировать легкое прикосновение, умывание, жевание или поток воздуха из кондиционера. При таких симптомах врач рекомендует обратиться к неврологу.
Болезненную реакцию на ветер и холод иногда вызывает аллодиния. Это состояние нередко сопровождает мигрень: человеку становятся неприятны даже расчесывание волос и прикосновение подушки. Приступ может сопровождаться тошнотой и чувствительностью к свету, звукам и запахам.
Еще одна возможная причина боли возле уха и виска — проблемы с челюстным суставом или напряжение жевательных мышц. На них могут указывать щелчки, усиление дискомфорта во время еды и усталость челюстей после сна.
Если неприятные ощущения появляются только на холоде и быстро проходят в тепле, вероятность серьезной болезни ниже. Однако при регулярных или сильных приступах Жуйкова советует посетить лор-врача. При необходимости он направит пациента к неврологу или стоматологу.
Специалист предупредила, что до осмотра барабанной перепонки не стоит закапывать в ухо спиртовые растворы, антибиотики и другие средства.
Читайте также: