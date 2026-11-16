Лор-врач Жуйкова назвала возможные причины боли в ушах на ветру

16 ноября 2026, 08:40

Врач Жуйкова: охлаждение ушей провоцирует воспаления и невралгии

Фото: iStock/Pheelings Media

Боль в ушах и голове при порывах ветра может указывать на отит, невралгию или нарушения в работе челюстного сустава. Об этом предупредила врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Анна Жуйкова.