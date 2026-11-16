Уборка стала самым популярным способом снять стресс с помощью домашних дел
Наведение порядка помогает справиться с напряжением 65% участников опроса компании «Р-РЕШЕНИЯ». Еще 38% назвали способом эмоциональной разрядки уход за растениями и озеленение квартиры.
Результаты исследования есть у «Газеты.Ru». В опросе участвовали более тысячи россиян. Из них 47% считают, что домашние дела помогают отвлечься, а 53% сомневаются в таком эффекте.
Небольшой ремонт своими руками как способ переключиться выбрали 36% участников, мелкую починку и сборку предметов — 32%. Украшение интерьера отметили 26%, деревообработку и прикладное творчество — 21%. Перестановку мебели предпочли 19%, полноценный ремонт комнаты или квартиры — 11%. Лишь 2% соответствующей группы ответили, что ни одно из перечисленных занятий не помогает им снять стресс.
Среди ремонтных задач лидирует сборка мебели и конструкций: ее назвали 43% опрошенных. Подготовку поверхностей и удаление прежних покрытий отметили 31%, монтаж новых деталей интерьера — 27%. Обои предпочитают клеить 23%, шпаклевать и красить — 18%, заниматься демонтажем — 14%. На работы с электрикой и сантехникой указали 4%.
Чаще всего участники исследования испытывают радость, когда видят результат своего труда, — такой ответ дали 57%. Еще 39% получают удовлетворение от создания нового, а 25% гордятся собственными навыками. Спокойствие и сосредоточенность во время ручной работы отметили 21%, вдохновение — 11%. Часть респондентов, напротив, связывает домашние задачи с усталостью, скукой и раздражением.
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