В Госдуме осенью могут рассмотреть запрет на продажу вейпов

Запрет на продажу вейпов могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по вопросам соцполитики Ярослава Нилова от ЛДПР, который является одним из авторов инициативы.