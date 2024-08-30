В Госдуме осенью могут рассмотреть запрет на продажу вейпов

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Запрет на продажу вейпов могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по вопросам соцполитики Ярослава Нилова от ЛДПР, который является одним из авторов инициативы.
«Инициатива межфракционная, мы очень надеемся, что она будет рассмотрена уже осенью», — прокомментировал парламентарий.Нилов считает, что вейпы нужно запрещать, пока они не вошли глубоко в повседневность. К запрету подталкивают обстоятельства. Законопроект внесли в мае. В закон об охране здоровья граждан предполагается внести изменения.
Перед этим в Минздраве предупредили о новой болезни, вызываемой электронными сигаретами и вейпами. Симптомы похожи на коронавирус.
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Никита Кротов