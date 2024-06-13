Гусь лучше собаки: Как содержать птицу в качестве домашнего питомца в квартире

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Несколько недель назад в соцсетях появилось видео на котором девушка пришла забирать заказ в пункт выдачи Wildberries с домашним гусем. Позже возле станции метро «Окская» был замечен молодой человек, который пришел с гусем на поводке в магазин. Получается, теперь, москвичи стали заводить гусей вместо собак. В интернете позитивно отзываются о птицах в качестве питомца — в среднем они живут в два раза дольше собаки. Очень сильно привязываются и любят своего хозяина.
Об особенностях содержания гусей и уток в домашних условиях, подготовке помещения и возможных затруднениях расскажет редакция «Радио 1».
Особенности содержания гусей
Гусю необходимо не менее 2 квадратных метров пространства. Они много едят и гадят. Приучить к лотку их практически невозможно. Летом птицы в течение дня находятся на выгуле. Создать такие условия в городе невозможно. Гуси съедают до 2 килограмм зеленой массы или сена в день. Нужно хорошо продумать, где будет храниться сено. Гуси очень громкие птицы — это может мешать соседям. Им постоянно нужно плавать в ванне или водоеме.
Подготовка помещения
Птицу можно расположить в клетке на застекленном балконе или лоджии. Можно соорудить в одной из комнат или в кладовой небольшой вольер. Если для жилья питомца определяют кладовую, в ней необходимо освещение (не менее 14 часов в сутки). В клетке у гуся необходимо разместить подстилку, кормушку и поилку. Обязательно нужно установить емкость с камушками. Они необходимы для нормального пищеварения. Подстилку необходимо менять ежедневно.
Правила кормления
Питомцу необходимо питаться три раза в день. Летом в рацион должна входить трава, а зимой сено. Утром и вечером птице дают дробленое зерно. Днем, помимо травы, необходимы мешанки из мелко нарезанных овощей. Гусям, которые живут в квартире, 2-3 раза в неделю дают мясной фарш.
Возможные трудности
Самые главные трудности возникают с туалетом. Питомец не сможет приучиться к лотку. Покидая дом, его необходимо будет сажать в клетку. Крылья птице лучше подрезать. Взлетев, гусь может устроить погром в квартире. Они своенравны и ревнивы. Быстро привыкают к хозяину, но посторонних могут щипать и пытаться выгнать с территории, которую животное считает своей. В квартире нужно выделить место для хранения кормов, а это может быть проблематично.
Памперсы для гусей
Многоразовые памперсы для гусей защищают помещение от загрязнений. Внутренняя часть памперсов является водонепроницаемой и предотвращает протекание. В интернете можно выбрать подгузник любого дизайна. Внутрь памперса для птиц можно положить хлопок, бумажное полотенце и другой материал, чтобы часто не стирать его.
В неволе гусь может прожить до 30 лет. Планируя завести питомца, необходимо объективно оценивать свои возможности, поскольку птица не слишком подходит для комнатного содержания.
Разведение уток в городской квартире
Уток принято считать водоплавающими птицами. Их можно разводить в домашних условиях, существуют они и в дикой природе. Квартира может не предоставить им необходимого пространства для свободного передвижения, но с правильным обустройством пространства можно создать комфорт для них. Можно купить специальные загородки или вольеры. У птиц должен быть доступ к свежей воде для купания.
Утки нуждаются в особом рационе и уходе. В их рационе должны быть присутствовать корма, богатые белками, а также витамины и минералы, необходимые для их нормального развития и роста. Помимо этого, утки очень громкие. В квартире это может мешать соседям. Орнитологи утверждают, что продолжительность жизни уток может достигать 20 лет.
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Особенности содержания гусей
Гусю необходимо не менее 2 квадратных метров пространства. Они много едят и гадят. Приучить к лотку их практически невозможно. Летом птицы в течение дня находятся на выгуле. Создать такие условия в городе невозможно. Гуси съедают до 2 килограмм зеленой массы или сена в день. Нужно хорошо продумать, где будет храниться сено. Гуси очень громкие птицы — это может мешать соседям. Им постоянно нужно плавать в ванне или водоеме.
Подготовка помещения
Птицу можно расположить в клетке на застекленном балконе или лоджии. Можно соорудить в одной из комнат или в кладовой небольшой вольер. Если для жилья питомца определяют кладовую, в ней необходимо освещение (не менее 14 часов в сутки). В клетке у гуся необходимо разместить подстилку, кормушку и поилку. Обязательно нужно установить емкость с камушками. Они необходимы для нормального пищеварения. Подстилку необходимо менять ежедневно.
Правила кормления
Питомцу необходимо питаться три раза в день. Летом в рацион должна входить трава, а зимой сено. Утром и вечером птице дают дробленое зерно. Днем, помимо травы, необходимы мешанки из мелко нарезанных овощей. Гусям, которые живут в квартире, 2-3 раза в неделю дают мясной фарш.
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Возможные трудности
Самые главные трудности возникают с туалетом. Питомец не сможет приучиться к лотку. Покидая дом, его необходимо будет сажать в клетку. Крылья птице лучше подрезать. Взлетев, гусь может устроить погром в квартире. Они своенравны и ревнивы. Быстро привыкают к хозяину, но посторонних могут щипать и пытаться выгнать с территории, которую животное считает своей. В квартире нужно выделить место для хранения кормов, а это может быть проблематично.
Памперсы для гусей
Многоразовые памперсы для гусей защищают помещение от загрязнений. Внутренняя часть памперсов является водонепроницаемой и предотвращает протекание. В интернете можно выбрать подгузник любого дизайна. Внутрь памперса для птиц можно положить хлопок, бумажное полотенце и другой материал, чтобы часто не стирать его.
В неволе гусь может прожить до 30 лет. Планируя завести питомца, необходимо объективно оценивать свои возможности, поскольку птица не слишком подходит для комнатного содержания.
Разведение уток в городской квартире
Уток принято считать водоплавающими птицами. Их можно разводить в домашних условиях, существуют они и в дикой природе. Квартира может не предоставить им необходимого пространства для свободного передвижения, но с правильным обустройством пространства можно создать комфорт для них. Можно купить специальные загородки или вольеры. У птиц должен быть доступ к свежей воде для купания.
Утки нуждаются в особом рационе и уходе. В их рационе должны быть присутствовать корма, богатые белками, а также витамины и минералы, необходимые для их нормального развития и роста. Помимо этого, утки очень громкие. В квартире это может мешать соседям. Орнитологи утверждают, что продолжительность жизни уток может достигать 20 лет.
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Дарья Осипова