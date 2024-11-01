«Погряз в беспределе»: Волочкова раскрыла правду о закулисье Большого театра

Фото: Анастасия Волочкова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
1 ноября ежегодно отмечается Всемирный день балета. Это событие посвящено красоте и грации движения, величию человеческого таланта, способного создавать произведения хореографического искусства.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» сообщила, что самая большая «балетная» проблема в России — нехватка педагогического состава.
Она добавила, что также не радует ситуация, происходящая сейчас в Большом театре.
По ее словам, выхода из этой «коммерции» нет, потому что уходят мэтры-педагоги, которые могут на это повлиять.
В завершении беседы она поздравила всех, кто причастен к искусству балета и пожелала творческих успехов. Для меня большое счастье быть настоящей русской балериной, заключила Волочкова.
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«Существует буквально две профессиональные академии: московская и санкт-петербургская. Это не очень хорошая ситуация в целом в российском балете», — сказала артистка.
Она добавила, что также не радует ситуация, происходящая сейчас в Большом театре.
«В Большом театре сейчас все поставлено на коммерции, сегодня даже существуют ставки. Я не верила в это, когда Коля Цискаридзе мне об этом рассказал. Можно заплатить деньги, чтобы отдали главную партию балерине, например. Или за деньги балерина может попасть в кордебалет. А, как правило, платят деньги не за тех, кто талантом обладает. Есть такая проблема», — поделилась балерина.
По ее словам, выхода из этой «коммерции» нет, потому что уходят мэтры-педагоги, которые могут на это повлиять.
«Уже нет выхода из этого. Большой театр погряз в этом беспределе. В 2003 году, когда меня незаконно увольняли, я стала заложницей той ситуации, когда деньги стали вмешиваться в репертуарную политику театра. Во время Юрия Григоровича это было невозможно, а сейчас исправить это нельзя, потому что мэтры-педагоги уходят из жизни. А кто на смену пришел? Да никто. Я в Большом театре танцевала пять лет, а сейчас люди говорят, что невозможно смотреть уровень исполнения», — рассказала Анастасия Волочкова.
В завершении беседы она поздравила всех, кто причастен к искусству балета и пожелала творческих успехов. Для меня большое счастье быть настоящей русской балериной, заключила Волочкова.
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Анастасия Бондарева