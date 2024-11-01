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«Погряз в беспределе»: Волочкова раскрыла правду о закулисье Большого театра

Анастасия Волочкова: в Большом театре все поставлено на коммерции, выхода нет
Фото: Анастасия Волочкова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фото: Анастасия Волочкова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

1 ноября ежегодно отмечается Всемирный день балета. Это событие посвящено красоте и грации движения, величию человеческого таланта, способного создавать произведения хореографического искусства.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» сообщила, что самая большая «балетная» проблема в России — нехватка педагогического состава.
«Существует буквально две профессиональные академии: московская и санкт-петербургская. Это не очень хорошая ситуация в целом в российском балете», — сказала артистка.



Она добавила, что также не радует ситуация, происходящая сейчас в Большом театре.
«В Большом театре сейчас все поставлено на коммерции, сегодня даже существуют ставки. Я не верила в это, когда Коля Цискаридзе мне об этом рассказал. Можно заплатить деньги, чтобы отдали главную партию балерине, например. Или за деньги балерина может попасть в кордебалет. А, как правило, платят деньги не за тех, кто талантом обладает. Есть такая проблема», — поделилась балерина.

По ее словам, выхода из этой «коммерции» нет, потому что уходят мэтры-педагоги, которые могут на это повлиять.
«Уже нет выхода из этого. Большой театр погряз в этом беспределе. В 2003 году, когда меня незаконно увольняли, я стала заложницей той ситуации, когда деньги стали вмешиваться в репертуарную политику театра. Во время Юрия Григоровича это было невозможно, а сейчас исправить это нельзя, потому что мэтры-педагоги уходят из жизни. А кто на смену пришел? Да никто. Я в Большом театре танцевала пять лет, а сейчас люди говорят, что невозможно смотреть уровень исполнения», — рассказала Анастасия Волочкова.

В завершении беседы она поздравила всех, кто причастен к искусству балета и пожелала творческих успехов. Для меня большое счастье быть настоящей русской балериной, заключила Волочкова.

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Настоящая мать была рядом: кто родил детей Пугачевой на самом деле и на какие болевые точки примадонны теперь давит Галкин*
31 октября 2024, 15:37

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* (Фото: соцсети А. Пугачевой)

Вопрос рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. В Сети ходят различные слухи и версии на этот счет, однако самым неожиданным стало предположение светской львицы Алены Кравец. Кто был настоящей матерью наследников примадонны расскажет «Радио 1».

Отношения Пугачевой и Галкина*


Роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина* начался в начале 2000-х годов. Они встретились на одном из мероприятий, где выступал молодой юморист. Алла сразу обратила внимание на его харизму. Сначала их общение носило дружеский характер, но со временем между ними возникла романтическая связь.

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин* официально объявили о своих отношениях. Вскоре у пары появились дети – двойняшки Лиза и Гарри.

Кто настоящая мать детей Пугачевой и Галкина*


Алла Пугачева со своими детьми Лизой и Гарри (Фото: соцсети А. Пугачевой)

Появлению детей на свет способствовала близкая подруга Аллы Борисовны — бизнесвумен Алина Редель, которая всегда находилась рядом с певицей. Об этом в беседе с aif.ru заявила светская львица Алена Кравец.

«Это мог быть генетический материал ближайшей подруги певицы Пугачевой — бизнесвумен Алины Редель. У меня есть такая информация. Но, как говорится, я свечку не держала. И допускаю мысль, что Пугачева сама могла заморозить яйцеклетки. Я тоже слышала такую версию. Но мало верю в нее. Хотя на самом деле это никого не должно волновать. Чудесные Лиза и Гарри появились на свет, живут в достатке и любви. Что еще надо для счастья детям?!» — заявила Алена.


Тайна рождения Гарри и Лизы


Пугачева заявляла, что за 20 лет до появления детей на свет заморозила яйцеклетку, а после свадьбы с Галкиным* они якобы решили подсадить ее суррогатной матери, чтобы та выносила паре здоровых малышей, ведь возраст Пугачевой уже этого не позволял. Врач-гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова в беседе с «Пятым каналом» утверждает, что артистка попросту обманывает.

«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», — сказала специалист.

В пользу этого же мнения высказался и экс-депутат Госдумы Роман Худяков на своей странице в соцсети.

«Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и двумя детьми (Фото: соцсети А. Пугачевой)


Отъезд в Израиль


После начала спецоперации на Украине Галкин*, который ранее наслаждался успехом и финансовым благополучием в России, резко осудил свою Родину и уехал в Израиль. Детям пришлось расстаться с друзьями, переехать за границу, адаптироваться на новой земле. Вдобавок ко всему, двойняшек неоднократно отрывали от школьной программы, переводили на дистанционное обучение и вынуждали менять образовательные учреждения.

«Двое детей-подростков, за все приходится платить, потому что дети Аллы с Галкиным* — не граждане Израиля. А школа у них самая дорогая. Её выбирал сам Галкин*. Плюс медицинское обслуживание там невероятно дорогое», — заявила aif.ru бизнеследи, актриса, певица Алена Кравец.

Пугачева боится своего мужа


Светская львица Алена Кравец объяснила агрессивные высказывания Пугачевой в адрес россиян страхом перед одиночеством в старости. Кроме того, светская львица уверена, что Галкин* оказывает на примадонну давление.

«Пугачева боится Галкина*. Он жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин* — абьюзер», — заявила Кравец.

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* включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ
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Уехавший из России лидер группы «Сплин» избавился от дома в Петербурге
SHOT: лидер группы «Сплин» Васильев продал свой загородный дом в Петербурге
31 октября 2024, 11:44

Фото: iStock/Rawpixel

Уехавший из России лидер рок-группы «Сплин» Александр Васильев продал свой загородный дом в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что Васильев продал участок площадью 1200 квадратных метров в Курортном районе города. На нем расположен таунхаус, кадастровая стоимость которого составляет 39 млн рублей. Точная сумма сделки не раскрывается.

Согласно информации канала, у музыканта остались еще две квартиры в Петербурге. Одна квартира стоит порядка 7,8 млн рублей. Другая квартира, которая расположена в доме 1912 года постройки, оценивается в 21,5 млн рублей.

В настоящее время Васильев проживает в Испании.

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Горбашов не захотел допускать Гулькину к работе над фильмом о группе «Мираж»
30 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Гитарист и лидер нынешнего состава группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что никто не нуждается в участии бывшей солистки коллектива Натальи Гулькиной в работе над фильмом о группе.
Он объяснил, что Гулькина лишь говорит об участии в работе над проектом для того, чтобы о ней вспомнили, при этом серьёзно работать она не желает.

«Мы обойдёмся без услуг бывших участников в создании фильма. Есть серьёзные кинокомпании, у нас есть предложения, которые мы обсуждаем, рассматриваем. Гулькина и Суханкина опять хотят зацепиться за инфоповод, чтобы о себе напомнить. Но никто из них договариваться и цивилизованно работать не хочет. Не хотят договариваться — никто и не будет. Для фильма достаточно показать со спины, что кто-то пришёл, спел, — дальше поклонники сами додумают», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Горбашов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.

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#сериал
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Юрист Соловьёв допустил пожизненный срок для P. Diddy
30 октября 2024, 15:41

Фото: iStock/txking

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв высказал мнение о том, что скандально известному рэперу P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми, педофилии и изнасилованиях, может грозить пожизненное лишение свободы.
«Составов преступлений ему вменяется немало. По законам США каждое преступление человека рассматривается в рамках отдельного судебного процесса, а не в рамках общего судебного производства. Поэтому у американцев нет частичного сложения сроков наказания и верхней планки срока, к которому может быть приговорён человек», — разъяснил в беседе с RT Соловьёв.

А в Кузбассе будут судить гражданина за убийство одного подростка и попытку расправиться ещё с двумя.

«В ходе конфликта причинил ножом 16-летнему подростку колото-резаное ранение грудной клетки, от которого тот скончался на месте происшествия. Обвиняемый причинил ножевые ранения находившимся на месте событий 14 и 17-летним подросткам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы, где им своевременно была оказана квалифицированная помощь», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что P. Diddy были предъявлены новые иски: к громкому делу добавляются обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних, подростка 17 лет и мальчика 10 лет.

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#суд
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Инсульт вызвал у Ливанова трудности в речи и проблемы с ногами
Shot: Василию Ливанову грозит паралич из-за инсульта
30 октября 2024, 14:02

Василий Ливанов (Фото: сайт Кремля)

Ухудшилось состояние заслуженного и народного артиста Василия Ливанова, сообщает канал SHOT. В результате последнего инсульта у актера начались серьезные проблемы с ногами и речью.
Летом Ливанову исполнилось 89. Около двух недель назад ему вызвали скорую из-за риска четвертого инсульта. Тогда же провели осмотр и поставили диагноз: серьезные поражения головного мозга.

Последний инсульт привел к тому, что одна нога у Ливанова «отнялась». Теперь передвигаться по квартире своими силами ему почти невозможно. Актер вынужден пользоваться ходунками.

Врачи сделали все возможное, чтобы предотвратить полный паралич, однако не смогли помочь с трудностями в речи. Главный совет: спокойствие и отдых. Ливанову также назначили пройти курс логотерапии.

Супруга Василия Ливанова говорит, что в настоящее время муж идет на поправку и настроен оптимистично.

«Он восстанавливается. Все неплохо», — утверждает Елена Ливанова.

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#инсульт
#актёр
#диагноз
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Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали
SHOT: звезду сериала «Интерны» Ильина экстренно прооперировали в Москве
30 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Вокалисту российской панк-группы «План Ломоносова» и актеру Александру Ильину сделали экстренную операцию после госпитализации с аппендицитом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Актер, известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», попал в больницу после того, как пожаловался на резкие боли в животе. Его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где подтвердили аппендицит.

Согласно информации канала, операция по удалению аппендицита прошла планово. В настоящий момент Ильин восстанавливается в своей палате.

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#больница
#госпитализация
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Актёра «Интернов» Ильина госпитализировали
29 октября 2024, 22:39

Фото: iStock/ byryo

Актёр сериала «Интерны» Александр Ильин был экстренно госпитализирован из-за жалоб на сильные боли.
Медики выявили у звезды приступ аппендицита и рекомендовали провести экстренную операцию, сообщает «5-tv.ru».

Подробности о состоянии здоровья артиста в настоящий момент уточняется.

Александр Ильин — российский актер театра и кино, а также по совместительству вокалист и автор текстов панк-группы «План Ломоносова». Он обрёл массовую популярность благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны».

Артист принадлежит к актерской династии Ильиных. Он снимался во множестве проектов, например, в таких фильмах и сериалах, как «Изображая жертву», «Ваша честь», «Царь», «Трасса», «Закрыть гештальт» и «Чернобыль».

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#артист
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Шнейдеров объяснил резкую критику идеи снимать сериал про группу «Мираж»
29 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.
Также он отметил, что надеющаяся на съёмки фильма о группе певица Наталья гулькина страдает манией величия.

«Про «Комбинацию» сериал сняли, про «Иванушек» — фильм, про группу «Король и Шут», так почему бы не снять фильм про «ДДТ», Киркорова и далее по списку. Новых идей нет — значит вперёд! У солистки группы «Мираж» мания величия. Эта отвратительная музыка с тупыми словами: «Музыка нас связала, тайною нашей стала» — абсолютная графомания», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шнейдеров.

Ранее кинопродюсер Артур Аствацатрян рассказывал, что российские актёры испытывают трудность по нахождению работы за границей, в частности в Голливуде во многом из-за языкового барьера.

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#съёмки
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Суд разрешил Гуфу давать концерты на время расследования
29 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) разрешили проводить концерты во время того, как ведётся расследование уголовного дела о драке и грабеже.
Это сообщил адвокат музыкального исполнителя Сергей Жорин во время интервью РБК. По словам юриста, одно из ограничений, полученных Гуфом — запрет приезжать на место происшествия, контактировать со свидетелем и потерпевшим.

Алексей Долматов может выезжать из города, проводить концерты и заниматься разного рода законной деятельностью без ограничений. Адвокат Жорин также рассказал, что рэперу одели электронный браслет на ногу для отслеживания его перемещений. Инициатором установки браслета выступила УФСИН по Московской области.

Напомним, что 23 октября Гуфа задержали за драку в Апрелевке. Алексей Долматов избил полицейского и забрал у него телефон.

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