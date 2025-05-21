Лучшие проекты форума «Сильные идеи» пригласят на саммит БРИКС+ в Дурбан

Фото: пресс-служба АСИ
Авторов лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени» пригласят на саммит БРИКС+ в ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
В АСИ прошла встреча с делегацией из Южной Африки. Обсудили сотрудничество и успешный формат форума. Партнёры выразили интерес к организации такого же мероприятия в своей стране. В сентябре в Дурбане ожидаются участники с яркими проектами, что создаст возможности для обмена опытом.
Национальный председатель БРИКС ЖДА ЮАР, её Королевское Высочество Лебоганг Зулу отметила важность сотрудничества для поддержки инновационных идей.
Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдёт 15-16 июля в Москве. Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные представят руководству страны.
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Национальный председатель БРИКС ЖДА ЮАР, её Королевское Высочество Лебоганг Зулу отметила важность сотрудничества для поддержки инновационных идей.
«Форум стал для нас образцом эффективной платформы для выявления и поддержки инновационных идей и проектов. Это прекрасная возможность для создания совместных инициатив между нашими странами», – сказала Лебоганг Зулу.Как напомнили в АСИ, сбор заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлён до 1 июня на платформе.
Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдёт 15-16 июля в Москве. Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные представят руководству страны.
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Лора Луганская