Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 1 июня

Фото: пресс-служба АСИ
Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» решило продлить приём заявок на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» а также на конкурс отечественных брендов «Знай наших». Заявки можно отправлять до 1 июня, сообщили в фонде.
Ранее предполагалось, что приём идей от граждан на платформе завершится 15 мая 2025 года.
Как отметил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс отечественных брендов вызвали значительный интерес у аудитории.
Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 15-16 июля в Москве. Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные представят руководству страны.
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«Важно, чтобы каждый, у кого есть сильная идея, чей бренд активно развивается, успел подать свою заявку. К нам уже поступило множество проработанных идей и брендов. Люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.Фото: пресс-служба АСИ
Как отметил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс отечественных брендов вызвали значительный интерес у аудитории.
«По многочисленным просьбам участников мы продлеваем сроки приёма заявок до 1 июня. Это даст возможность более тщательно подготовить проекты. Лучшие решения планируем внедрить для улучшения качества жизни людей», – подчеркнул Орешкин.По данным организаторов, за полтора месяца на конкурс брендов «Знай наших» поступило более 10 тыс. заявок из всех регионов страны по пяти основным номинациям и нескольким специальным. Больше всего заявок подано в номинации «Продукты питания» – более 4 тыс., «Креатив» – 2,6 тыс. и «Потребительские товары» – 2,5 тыс.
Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 15-16 июля в Москве. Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные представят руководству страны.
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Лора Луганская