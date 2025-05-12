В Приморье стартовал очный этап форума «Сильные идеи для нового времени»

Фото: t.me/ideas_forum
В Приморском крае провели часть очного этапа Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
«Шесть команд из госслужащих, работников здравоохранения, студентов и общественников работали над идеями по таким направлениям, как поддержка участников СВО и членов их семей, многодетных семей, людей с инвалидностью, а также сохранение традиционных ценностей Шесть идей уже загружены на платформу и проходят экспертизу. Впереди – ещё несколько мероприятий форума в Приморье и финал в Москве», – говорится в сообщении.Форум организовали Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Цель – создать содружество инициативных людей и консолидировать 100 самых сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие России.
Подать заявку на участие в форуме можно до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать нужную номинацию.
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Лора Луганская