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Лучшие спортсмены выступили в Дубне в гала-шоу Ильи Авербуха

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

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Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

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Знаменитый фигурист и тренер, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух представил своё гала-шоу «Чемпионы» жителям подмосковной Дубны. В программе участвовали Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие именитые спортсмены.
Знаменитые атлеты порадовали своим искусством и по-прежнему отменной физической формой жителей городского округа. Более четырёх тысяч дубненцев посетили ледовое представление от звёзд фигурного катания в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Шоу состоялось на новом сезонном катке, который в этом году разместили на Молодёжной поляне. Морозная погода не испугала зрителей, места на трибунах, установленных специально для этого мероприятия дубненцы занимали заранее. Волонтеры Дубны согревали зрителей горячим чаем и угощениями.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Я очень рад, что мы открываем сезон здесь, у вас. И очень рад, что на этом катке мы первые: счастье, что он есть в вашем городе», — сказал Илья Авербух, обращаясь к гостям праздника.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Шоу было действительно зрелищным, дубненцы очень тепло приняли фигуристов и поддерживали каждое выступление громкими овациями.

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#волонтеры
Лидеры WorldSkills арестованы по обвинению в хищении 130 миллионов рублей
15 декабря 2024, 14:31

Фото: istockphoto/undefined undefined

Бывшие руководители российского представительства международного проекта WorldSkills арестованы. Их обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на национальный проект «Демография».
Информацию сообщил журналистам ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он пояснил, что в мае текущего года министерством внутренних дел совместно с ФСБ России было зафиксировано хищение государственных средств на сумму более 130 миллионов рублей. Средства были выделены автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках национального проекта «Демография».

К ответственности привлечены административный директор АНО WorldSkills и директор дивизиона Агентства стратегических инициатив.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия участвует в них с 2012 года. В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако были продолжены внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», которое было создано в 2020 году.

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#worldskills russia
#демография
#соревнования
#рф
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Половина россиян отказалась от телевизора в новогоднюю ночь
Опрос: Около половины россиян не планируют смотреть новогодние шоу
15 декабря 2024, 13:11

Фото: istockphoto/SeventyFour

Традиция просмотра новогодних «голубых огоньков» теряет популярность с каждым годом. Новый 2025 год встретит у телевизора только каждый десятый россиянин.
Соответствующие результаты сервиса Superjob приводит РБК. Согласно исследованию, 10% граждан страны первые минуты (а кто покрепче — и часы) после боя курантов проведут за просмотром новогодних развлекательных шоу. Около трети россиян оставят программу в качестве фона для застолья. А 47% жителей страны вообще откажутся от телевизора, предпочтя ему живое человеческое общение.

Наиболее желанными артистами в телевизионном эфире для россиян будут Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анна Асти и участники шоу «Голос» Дина Зарипова и Сергей Волчков. Эксперты в сфере масс-медиа отмечают, что с каждым годом традиция проводить новогоднюю ночь у экрана телевизора слабеет. Например, в декабре 2023 года о нежелании смотреть развлекательные шоу в новогоднюю ночь заявляли 45% россиян.

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#шоу
#киркоров
#новый год
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В Дубне приводят в порядок улицы после снегопада
15 декабря 2024, 12:57

Фото: пресс-служба города Дубна

После сильных снегопадов в Дубне специалисты МБУ «ЖКУ» приводят в порядок городские дороги, тротуары и детские площадки, сообщила пресс-служба города Дубна.
В городе проводят работы по вывозу снега. Для очищения снега используют технику, с последствиями непогоды помогают справиться специалисты городской коммунально-хозяйственной компании и силы подрядных организаций.

49 человек и 30 единиц техники задействованы в работе с утра воскресенья. Уборку проводят и сотрудники управляющих компаний Дубны, которые начали работать во дворах жилых домов. На данный момент снег и наледи убирают вручную и с помощью специальной техники на улице Мира, улице Большеволжская, Боголюбова, Мучирина, Векслера, Строителей, Советская, площадь Мира. Снегоуборочные работы продолжаются во всех частях города.

Ранее сообщалось, что в Подмосковные коммунальщики с начала декабря убрали от снега и грязи около 100 подъездов по заявкам жителей.

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#подмосковье
#ночь
#снег
#специалисты
#сотрудники
#дубна
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В Москве собирают подарки для детей и участников СВО к Новому году и Рождеству
15 декабря 2024, 12:03

Фото: iStock/Longfin Media

В Москве для детей и участников СВО собирают подарки к Новому году и Рождеству. Акция проходит в рамках проекта «Зима в Москве», сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в преддверии праздников помочь детям из новых регионов, участникам СВО и животным в приютах может любой желающий. До 28 февраля 2025 года на фестивальных площадках «Московских сезонов» работают свыше 30 «Домиков добра», куда можно принести игрушки, книги, настольные игры, а также сладости со сроком годности не менее трёх месяцев. Участникам СВО можно отправить мужские средства личной гигиены, термобельё, носки, перчатки и стельки.

Уточняется, что все переданные подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. В скором времени партии товаров будут отправлены адресатам.

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#военные
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В Испании погиб основатель сети магазинов одежды Mango Андик
15 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Tatiana rico

Основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в результате падения в ущелье. Об этом сообщает издание El Pais.
Отмечается, что 71-летний предприниматель является одним из богатейших людей Испании. Его не стало в полдень 14 декабря. В этот день отправился на экскурсию в пещеры горного массива Монтсеррат вместе со своей семьёй, однако в какой-то момент оступился и упал с обрыва.

Издание пишет, что состояние Андика оценили примерно в 4,5 миллиарда евро. Он был одним из наиболее влиятельных бизнесменов.

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#магазин
#испания
#горы
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В Турции обнаружили предполагаемую могилу святого Николая Чудотворца
15 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Турецкие археологи нашли предполагаемую могилу святого Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости.
По общепринятой версии могила святого находится в Италии, однако последние исследования привели к турецкий город Демре. Раскопки там начались ещё в 1989 году, однако только два года назад сотрудники Университета Мустафы Кемаля обнаружили в прилегающей к храму святителя Николая пристройке внушительных размеров нишу с захоронением. Тогда появилась версия о том, что это и есть могила Николая Чудотворца.

Руководитель раскопок, доцент университета Эбру Фатма Финдик отметила, что исследователи надеются найти надпись на саркофаге, которая позволит прояснить содержимое захоронения и определить точный период, к которому оно относится.

Также приближает к разгадке тот факт, что на месте Демре ранее располагался город Миры Ликийские, где в IV веке служил епископом Николай Чудотворец. В 343 году он был похоронен в местной церкви. Однако в 1087 году после вторжения воинственных турков-сельджуков, осквернявших христианские святыни, мощи святого были доставлены на Апеннинский полуостров. После, по общепризнанной версии, 85% останков святого доставили в Бари, а ещё 10% – в Венецию.

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#турция
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#город
#сотрудники
#история
#религия
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Новогодняя ёлка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе
15 декабря 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Valerii Maksimov

Праздничное новогоднее дерево, доставленное в Кремль из Подмосковья, оказалось вторым по высоте в Европе. Среди натуральных деревьев выше лишь 34-метровая ель, установленная в австрийской столице Вене.
Главная ёлка страны по традиции установлена на кремлёвской Соборной площади, сообщает РИА Новости. Её высота составляет 30 метров, диаметр ствола достигает 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — около восьми метров. Возраст зелёной красавицы этого года — 90 лет. Третье место среди ёлок, установленных в европейских столицах, занимает новогоднее дерево, которым будут любоваться жители Рима. Его высота 29 метров. В Варшаве символ Нового года на два метра ниже — 27 метров. В Лондоне высота ели составляет 25 метров.

Для сравнения, высота новогодней ели в Вашингтоне уступает своим заокеанским «подругам» и составляет 24 метра. Интересно, что во многих столицах государств Европы высота праздничной ёлки равна строго 20 метрам. Такие деревья установлены в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Самая высокая ель порадует бразильцев в Сан-Паулу. Её высота — 53 метра, но дерево искусственное.

С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются исключительно из Московской области. Третий год подряд главное праздничное дерево России находят в Можайском городском округе.

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#жители
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В Арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве экс-жены Николая Баскова
15 декабря 2024, 10:35

Фото: iStock/Zolnierek

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве дочери основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля Светланы Шпигель. Соответствующая информация появилась в картотеке суда, пишет РБК.
Отмечается, что заявление в сентябре этого года подала «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк». В ноябре дело было принято к производству.

При этом в документах не указывается причина банкротства Шпигель.

По данным СПАРК, Светлана Шпигель владеет по 100% в дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед» в Пензе и 33,33% в ООО «Старфарма» в Москве. Также в начале 2000 годов её принадлежало 33% в ООО «Биотэк», которое является дистрибьюторским подразделением холдинга её отца.

Также Шпигель получила известность благодаря браку с певцом Николаем Басковым, который продлился с 2001 по 2008 год. Отец женщины был продюсером артиста, а в 1999 году Борис Шпигель специально для Баскова создал и возглавил продюсерский центр МСК.

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#информация
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с номером СНИЛС
Юрист Адамс: мошенники могут оформить микрозайм по номеру СНИЛС жертвы
15 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники научились использовать номер СНИЛС для различных манипуляций, предупредит гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Он подчеркнул, что главная цель мошенников – получение доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Если у них имеется доступ к номеру СНИЛС, то процесс восстановления и взлома учётной записи значительно упрощается.

Через портал «Госуслуг» мошенники могут получить персональные данные жертвы, в числе которых паспортные сведения, информация о движимом и недвижимом имуществе, адрес проживания, налоговые данные и многое другое, рассказал Адамс «Газете.Ru».

Имея доступ к порталу, злоумышленники могут оформить субсидии от имени владельца аккаунта, а также изменить регистрационные данные, что повлечёт за собой серьёзные проблемы для жертвы.

Нередко мошенники прибегают к оформлению микрозаймов. Как правило, компании, выдающие кредиты на небольшие суммы, не запрашивают много сведений для идентификации клиента, а вот, например, номер СНИЛС требуется всегда.

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