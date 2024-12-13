Фигурист Илья Авербух раскрыл, как и с кем будет встречать Новый 2025 год

Илья Авербух (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
Приближается самый семейный и важный праздник для россиян — Новый год. Вечером 31 декабря традиционно люди собираются за большим столом и встречают «новый лист» своей жизни.
Российский фигурист, призер Олимпийских игр, тренер и режиссер Илья Авербух в беседе с «Радио 1» рассказал, как он будет встречать Новый год.
Он добавил, что декабрь — самая жаркая пора, когда выходят премьеры и показы.
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«31 декабря накроем небольшой стол с семьей на катке. Да, встречать 2025 год будем на катке — это уже банальная для нас история. Вполне возможно, что это может быть совмещено с работой. Отпразднуем и тут же наденем конёчки — и пошли кататься. А первого января уже начнутся генеральные прогоны шоу», — поделился фигурист.
Он добавил, что декабрь — самая жаркая пора, когда выходят премьеры и показы.
«У нас сейчас в самом разгаре премьера нового проекта "Народный Ледниковый". Начинаются первые эпизоды кастинга. Волнительная история. Идут съемки, очень много работы. Также готовимся к новогодним ледовым шоу "Мама" — премьера состоится в Москве уже 2 января. В московском саду Эрмитаж будет моя огромная программа с различными активностями», — рассказал Илья Авербух.
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Анастасия Бондарева