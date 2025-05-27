«Когда не будет мамы, как он будет жить?»: Психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой

Роза Сябитова с сыном Денисом (Фото: Instagram* @syabitova_roza)
35-летний сын телезвезды Розы Сябитовой Денис страдает от отсутствия сепарации. Именно это мешает его личной жизни, объяснила психолог Надежда Резенова. Эксперт видит в Денисе инфантильного мужчину, живущего под влиянием властной матери.
Сын телесвахи стал объектом критики после появления на разных ток-шоу, где жаловался на холостяцкую жизнь и признавался, что плохо представляет свою жизнь.
Психолог Надежда Резенова объяснила в интервью изданию «Ura.ru», что у этого мужчины не произошла сепарация — процесс психологического отделения от родителей. Поэтому он ведет себя «как ребенок», полагаясь на решения матери.
Ранее известный продюсер Сергей Дворцов также комментировал семейную ситуацию Сябитовой. Он говорил, что телеведущая не дает сыну жениться, потому что сама одинока.
Сябитова также давала ответ на критику в отношении ее динамики с сыном в личном блоге.
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Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)
Психолог Надежда Резенова объяснила в интервью изданию «Ura.ru», что у этого мужчины не произошла сепарация — процесс психологического отделения от родителей. Поэтому он ведет себя «как ребенок», полагаясь на решения матери.
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«Денис в интервью говорит, что «потерял инструкцию от жизни», так ее никому и не дают. Это приходит с опытом. А здесь мы видим, как паренек выбирает идти по проторенному и стабильному пути. Но когда не будет мамы, как он будет жить? Здесь налицо инфантильный мужчина», — указала Резенова.Резенова связывает поведение Дениса с недостатком мужского воспитания в детстве. Его отец, Михаил Сябитов, должен был воспитывать ребенка, а мать — одаривать любовью. Однако ситуация сложилась иначе.
Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)
«Только отец может научить мужскому поведению, реагированию. Если мама воспитывает, то чаще всего, конечно, это идет по женскому стилю», — пояснила эксперт.В будущем Денис выберет властную жену, похожую на Розу, предпологает психолог. Но такие отношения могут быть нездоровыми, если сын Сябитовой не станет самодостаточным.
Ранее известный продюсер Сергей Дворцов также комментировал семейную ситуацию Сябитовой. Он говорил, что телеведущая не дает сыну жениться, потому что сама одинока.
Роза Сябитова с сыном Денисом (Фото: Instagram* @syabitova_roza)
Сябитова также давала ответ на критику в отношении ее динамики с сыном в личном блоге.
«После нашего посещения одного шоу, на которое мы пошли с сыном, чтобы рассказать о нашем участии в «Сокровище императора 2», вышло много статей обо мне и моём сыне. Мнение хейтеров меня мало волнует, но комментарии, так называемых психологов, пугают и удручают. (...) Обсуждать, обвинять, и стыдить, это даже не по-человечески. Есть о чем подумать», — делилась она.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева