«Когда не будет мамы, как он будет жить?»: Психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили встал на сторону бизнесмена Игоря Рыбакова в его громком споре с группой UMA2RMAN, осудив музыкантов за «продажу дружбы». А сам предприниматель Игорь Рыбаков во время откровенного разговора обвинил UMA2RMAN в корысти.