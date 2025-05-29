Сябитова о свадьбе Ивлеевой: «Некрасивый жест»

29 мая 2025, 18:43

Сябитова раскритиковала мужа Ивлеевой за отсутствие знакомства с матерью

Сябитова Роза ( Фото: Telegram: @syabitova )

Роза Сябитова прокомментировала тайную свадьбу блогера Анастасии Ивлеевой и Филиппа Бегака, выразив удивление отсутствием знакомства матери жениха с невестой.





Ее слова приводит «Общественная Служба Новостей». Сваха уверена, что это может ставить под сомнения серьезность намерений Бегака и вызывает вопросы к его отношению к избраннице.



По ее мнению, подобное поведение неуважительно по отношению к Ивлеевой, как к известной публичной личности. Она подчеркнула, что личное знакомство с родителями – важная часть процесса создания крепкой семьи и демонстрации серьезности намерений. Незнакомство матери жениха с невестой, по мнению эксперта, может говорить о нежелании полноценно вовлекать Ивлееву в жизнь семьи Бегака.



«Как это мать жениха не знает, кто ее невестка? Это крайне некрасивый жест со стороны жениха», – заявила Роза.