Сябитова о свадьбе Ивлеевой: «Некрасивый жест»
Роза Сябитова прокомментировала тайную свадьбу блогера Анастасии Ивлеевой и Филиппа Бегака, выразив удивление отсутствием знакомства матери жениха с невестой.
Ее слова приводит «Общественная Служба Новостей». Сваха уверена, что это может ставить под сомнения серьезность намерений Бегака и вызывает вопросы к его отношению к избраннице.
По ее мнению, подобное поведение неуважительно по отношению к Ивлеевой, как к известной публичной личности. Она подчеркнула, что личное знакомство с родителями – важная часть процесса создания крепкой семьи и демонстрации серьезности намерений. Незнакомство матери жениха с невестой, по мнению эксперта, может говорить о нежелании полноценно вовлекать Ивлееву в жизнь семьи Бегака.
«Как это мать жениха не знает, кто ее невестка? Это крайне некрасивый жест со стороны жениха», – заявила Роза.
Она призвала Ивлееву быть внимательнее к своему выбору и не спешить с выводами, подчеркнув важность осознанного подхода к созданию семьи и будущему.