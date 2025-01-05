Лучшие зоопарки и сафари-парки Подмосковья: где можно покормить животных

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На территории Подмосковья есть немало мест, где можно поближе познакомиться с животными. Где-то есть возможность понаблюдать за братьями нашими меньшими в вольере, а где-то получится столкнуться с оленем, тигром или крокодилом в их естественной среде обитания. О том, куда сходить, чтобы посмотреть на рептилий, парнокопытных, хищников и других животных в Подмосковье — в материале «Радио 1».
Лучшие зоопарки Подмосковья1. В зоопарке «Контактная деревня» дети и взрослые могут познакомиться разнообразными животными деревенского двора, поучаствовать в познавательных мастер-классах, квестах и экскурсиях. Ещё у посетителей есть возможность прокатиться в повозке или верхом на лошади.
На территории зоопарка живут поросята, лебеди, еноты, кролики, лошади и ослики.
Стоимость взрослого (старше 14) входного билета составляет 800 рублей, а детского 1400 рублей.
«Контактная деревня» располагается по адресу Московская обл, г. Видное. Пос. Совхоз им. Ленина.
При посещении зоопарка стоит учитывать, что он находится на закрытой территории посёлка. Попасть в него можно лишь на специальном трансфере — паровозике. Он отправляется от парковки.
2. На зооферме Шихово проживает более 60 видов животных: альпаки, лисы, сурикаты, еноты, кенгуру и другие. Некоторых из них даже можно погладить и покормить.
На территории экопарка можно покататься на лошадях, пони и на нартах, в упряжках которых будут собаки хаски или северные олени.
Стоимость входного билета стартует от 1000 рублей.
Зооферма находится по адресу Шихово, МО, Дмитровский район, дер. Шихово, 100с1.
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Топ 2 океанариума в Московской области1. Крокус Сити Океанариум на своей территории объединяет более 3000 обитателей и 100 тропических видов растений со всех уголков мира. В океанариуме проживают пингвины, нерпа, лемур, скаты, мурены и другие.
Стоимость взрослого входного билета на общую экспозицию («Моря и Океаны», «Реки и Озёра») начинается от 1200 рублей.
Океанариум находится по адресу г. Красногорск, ул. Международная, д. 10.
2. В палеонтологическом океанариуме Эволюция можно понаблюдать вблизи за жизнью подводных обитателей. На территории океанариума живут выдры, зебрасомы, голотурии и другие.
В комплексе представлено многообразие живых и не живых экспозиций.
Океанариум расположен по адресу Солнечногорский район, МО, ТРЦ «Zеленопарк», вход А.
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Топ 3 террариумов Подмосковья1. В «Экодеревушке» можно посмотреть на крокодила вблизи, понаблюдать за их кормлением. По соседству с крокодилами в маленьких вольерах живут змеи, ящерицы, черепахи, триониксы, сцинки и кайманы.
Стоимость взрослого билета составляет 600 рублей, а детского 550 рублей.
«Экодеревушка» находится в Московской области в село Парфентьево.
2. Мини-ферма «Страус» располагается под открытым небом. На ней обитают черепахи, змеи, хамелеоны, агама, гигантские улитки. При желании их можно взять на руки и сделать с ними фотографию.
Стоимость взрослого билета составляет 800 рублей, а детского 600 рублей.
Мини-ферма располагается по адресу ул. Сливовая, 1, деревня Чиверёво.
3. Среди обитателей зоосада «Дивный» множество рептилий: змеи, черепахи, игуаны и бородатая агама.
Стоимость входного билета для взрослого в выходной день составит 500 рублей, а для ребёнка 400 рублей.
Зоосад находится по адресу Московская область, городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный».
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Сафари-парки в Подмосковье
1. В Подмосковном Сафари-парке посетители и животные могут находиться на одной территории без барьеров. Некоторых животных разрешено трогать, гладить и кормить. На территории парка проживают косули, лоси, тигр, бизон, пума, волк, лев и другие.
Стоимость взрослого входного билета в Парк тигров составляет 600 рублей.
Сафари-парк расположен по адресу п. Клемятино, 128 км Минского шоссе, Можайский район.
2. На территории Сафари-парка «Изумрудный лес» посетители могут наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественным.
Парк разделен на две части, он насчитывает более 45 видов животных. Первую часть парка является контактной. В ней можно покормить рыбок или козлят из бутылочки, дать морковку альпакам, шотландским коровам, лисам, енотам и другим животным. Во второй зоне живут кенгуру, верблюды, лань, зубр, северные олени, бизон и ламы.
Посещение сафари-парка без экскурсии обойдётся взрослому в 1500 тысячи рублей.
Парк находится по адресу Клинский р-н, вблизи п.Нарынка, владение «Изумрудный лес».
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