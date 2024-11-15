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Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области

Фото: istockphoto / Magic cinema

Фото: istockphoto / Magic cinema

Зима в Подмосковье — это время для активного отдыха на свежем воздухе, а катание на коньках становится одной из самых популярных зимних забав. «Радио 1» расскажет о лучших катках региона, которые стоит посетить этой зимой.

Ледовые дворцы в Подмосковье


В Подмосковье расположено множество ледовых дворцов и катков, каждый из которых предлагает своим посетителям возможность насладиться катанием на льду и активным отдыхом.



Ледовый дворец им. Юрия Ляпкина (Балашиха)


Ледовый дворец «Арена Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина стал обладателем золотого кубка в номинации «Лучший лёд для чемпионов». Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс предлагает своим посетителям качественный лёд, зажигательную музыку, комфортную атмосферу и множество развлечений.

В ледовом дворце можно покататься на коньках, заточить лезвия и воспользоваться камерой хранения. Каждую субботу здесь проходят тематические катания с развлекательными программами.

Массовое катание стоит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для льготников. Прокат коньков обойдётся в 150 рублей за сеанс, а залог составит 2000 рублей или водительское удостоверение.

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Ледовый дворец «Наро-Фоминск» им. Виктора Шалимова (Наро-Фоминск)


Ледовый дворец имени В. Шалимова открылся в Наро-Фоминске в марте 2019 года. Площадь комплекса составляет более 6000 квадратных метров.

Дворец предназначен не только для тренировок, но и для массового катания.

Стоимость услуг:

  • массовое катание: взрослые — 250 рублей за 45 минут, дети до 14 лет — 150 рублей за 45 минут;
  • прокат коньков: взрослые — 250 рублей за 45 минут, дети (до 34 размера) — 150 рублей за 45 минут.

Ледовый дворец «Старт Арена» (Красногорск)


«Старт Арена» предлагает спортсменам и любителям посетить сеансы спортивного и массового катания.

Спортивное массовое катание предназначено для фигуристов, хоккеистов (без клюшек) и тех, кто хочет заниматься индивидуально с тренером или совершенствовать своё мастерство.

Массовое катание подходит для всех. Во время сеансов запрещено выполнять сложные элементы фигурного катания, развивать высокую скорость и мешать другим участникам, создавая риск столкновений и травм.

Стоимость посещения для спортивного массового катания:

  • персональные тарифы за 1 сеанс: спортсмен без тренера: 1000 рублей; спортсмен + тренер: 1000 рублей;
  • групповой тариф за 1 сеанс: тренер + группа спортсменов: 500 рублей за тренера и 500 рублей за каждого спортсмена.
Стоимость посещения для массового катания:

  • персональные тарифы за 1 сеанс: взрослый — 800 рублей; детский — 500 рублей.
Также можно взять коньки напрокат для участия в массовых катаниях. Прокат коньков за 1 сеанс составляет 300 рублей.

Ледовые арены в Подмосковье


Ледовая арена «Салют» (Долгопрудный)


Площадки, помещения, оборудование и инвентарь арены предназначены для всех жителей Долгопрудного и соседних районов, которые хотят заниматься физкультурой и спортом.

Кроме того, дети до 7-ми лет могут бесплатно покататься на коньках. От 7 до 14 лет стоимость катания составит 300 рублей, а начиная от 14 лет — 350.

В выходные и праздничные дни стоимость повышается на 50 рублей, но для малышей до 7 лет всё ещё бесплатно.

Прокат коньков: 200 руб./час дети и 250 руб./час взрослые.

Ледовая арена им. Федорова С.В. (Сергиев-Посад)


В комплексе проходят тренировки детских хоккейных секций, занятия по фигурному катанию, индивидуальные тренировки, массовые катания, хоккейные матчи и корпоративные мероприятия.

Прокат коньков стоит 200 рублей (залог 2000 рублей или СНИЛС, водительское удостоверение).

Стоимость билетов:

  • для взрослых: будни с 07:00 до 12:00 — 150 рублей; будни с 12:00 до 00:00 — 200 рублей; выходные и праздничные дни — 250 рублей.
  • Для детей до 7 лет: вход бесплатный (в сопровождении взрослого).
  • для детей от 7 до 14 лет: в будние дни с 07:00 до 12:00 — 100 рублей; с 12:00 до 21:30 — 150 рублей; выходные и праздничные дни — 200 рублей.
В расписании комплекса также предусмотрены «добрые часы».

Фото: istockphoto / Maksymenko Nataliia

Катки в Подмосковье


Главный каток Подмосковья в парке «Патриот» (Одинцово)


Этот каток находится в Одинцовском районе и занимает площадь 5500 квадратных метров. Здесь есть две зоны катания — взрослая и детская, а также горка для тюбинга с несколькими спусками длиной до 60 метров.

Катание и прокат коньков бесплатны, но для аренды инвентаря нужно внести залог или оставить документ.

Каток в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина (Подольск)


Ледовая площадка оборудована современным оборудованием и тёплыми помещениями. На территории работают стойки для аренды коньков и шкафчики для хранения обуви.

Каток в парке «Питомник» (Серпухов)


Этот каток стал популярным местом для катания в прошлом году. Здесь можно покататься на коньках, перекусить в местах быстрого питания и арендовать коньки.

Катки с искусственным льдом в Подмосковье


Каток «КосмоЛед» (Королев)


Каток находится в самом центре города Королёв, рядом с центральным парком и дворцом культуры. Благодаря искусственному льду кататься здесь можно до самой весны.

На территории катка есть пункт проката, кафе, заточка коньков, а ещё можно арендовать коньки и воспользоваться услугами инструкторов.

Каток на стадионе «Зоркий» (Красногорск)


Каток на стадионе «Зоркий» в Красногорске открыт для массовых катаний по субботам и воскресеньям. Благодаря искусственному льду кататься на нём можно при температуре от -20 до +5 градусов.

Гостям предлагаются бесплатные гардероб и тёплая раздевалка, а также услуги проката и заточки коньков и пункты питания.

Каток в парке «Пехорка» (Балашиха)


В парке Пехорка в Балашихе открылся каток с искусственным покрытием. Он стал популярным местом среди посетителей парка.

Каток доступен для массового посещения. Здесь можно взять напрокат коньки, посетить раздевалки и перекусить в кафе.

Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska

Катки с натуральным льдом в Подмосковье


Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха
Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха

Каток в Сестрорецком парке (Клин)


Каток работает круглосуточно и без дополнительной платы. Однако возможны технические перерывы для обслуживания льда.

Ассистенты фигуристов и прокат коньков доступны ежедневно, за исключением понедельника и вторника, с 12 до 21 часа в среду, четверг и пятницу, а также с 10 до 21 часа в субботу и воскресенье.

Каток предназначен исключительно для фигурного катания и не подходит для игры в хоккей.

Крытые катки в Московской области


Конькобежный центр «Коломна» (Коломна)


Конькобежный центр «Коломна» является одним из крупнейших спортивных комплексов в Московской области.

Зимой массовые катания проходят по сеансам в будние дни с 8 утра до полудня и с 13 часов дня до 5 вечера, а в выходные — в 7 вечера.

Стоимость билетов для взрослых составляет 200 рублей, для детей от 10 до 14 лет — 100 рублей, для школьников, студентов, ветеранов, курсантов и солдат срочной службы — 120 рублей, а для пенсионеров по возрасту — 170 рублей.

Каток Ice Park (Жуковский)


Крытый каток открыт круглый год, предоставляя возможность кататься на льду как профессионалам, так и любителям. Здесь фигуристы и хоккеисты могут заниматься, а посетители — приезжать на массовое катание и наслаждаться компанией друзей.

Все необходимые условия для комфортного времяпрепровождения обеспечены.

Каток Олимп в тц «Июнь» (Мытищи)


Ледовый каток «Олимп», находящийся в торговом центре «Июнь» в Мытищах, предоставляет услуги крытого катка с искусственным покрытием, который функционирует в любое время года и при любых погодных условиях.

В расписание катка включены массовые катания, тренировки хоккеистов, спортивные катания и групповые занятия.Массовые катания проходят с 9 утра до 10 вечера каждый день, а аренда льда возможна до полуночи.

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#тарифы
#статьи
Подмосковные кластеры ИЖС станут примером для всей России
15 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Перспективы развития кластеров индивидуального жилищного строительства и пилотные проекты, реализующиеся в Московской области, обсудили на круглом столе «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья», организованном в рамках международного фестиваля «Зодчество 2024», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В настоящее время в Московской области идёт реализация семи проектов по созданию кластеров ИЖС, три из них уже в процессе строительства.

«Этот проект Московской области будет работать на важнейшую задачу: строительство малоэтажной России, развитие ИЖС. В ином пути нет смысла, ведь 70-80% людей хотели бы жить именно в таких домах. И это позволит нам действительно развить малые и средние города нашей России», — сказал председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Ефим Басин.
Особенностью кластерного подхода при индивидуальном жилищном строительстве является обязательное развитие социальной инфраструктуры, отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Кластеры — это большие территории, объединенные всем тем, что необходимо людям для жизни. В кластерах ИЖС есть полноценные большие школы, в которых можно найти хороших преподавателей, объекты здравоохранения, культуры и досуга, комплексное благоустройство», — сказала Александра Кузьмина.
Она подчеркнула, что именно Московская область предложила такой подход к ИЖС.

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#ижс
#строительство
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#московская область
#подмосковье
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии к Новому году
Исследование: Стикеровщик этикеток вошёл в топ высокооплачиваемых вакансий
15 ноября 2024, 15:33

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В преддверие Нового года аналитики центра «Профессии будущего» провели исследование и выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника.
Так, наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток.

«В обязанности такого специалиста входит наклеивание праздничных стикеров на подарки, открытки, упаковку и другие изделия. В зависимости от отработанных часов стикеровщик может получить 180 тыс. рублей в месяц», — приводит RT сообщение аналитиков.

Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых ёлок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.

Кузбасс также уже начал подготовку к Новому году. Так, в Кемерове уже начали работу по возведению главной городской ели.

«Специалисты начали монтировать ветки, они расположатся в 42 яруса. В 1896 веток вплетены по три гирлянды», — приводит «Сiбдепо» пресс-службы администрации города.

Ранее «Радио 1» рассказало о том, как провести новогодние каникулы за городом в Подмосковье.

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#подмосковье
#новый год
#ели
#каникулы
#специалисты
#работа
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Глава Реутова Науменко встретился со студентами МГТУ им. Баумана
15 ноября 2024, 15:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Встречу со студентами аэрокосмического факультета МГТУ им. Баумана провёл глава городского округа Реутов Филипп Науменко, в мероприятии также принял участие директор военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» Александр Леонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Считаю такие встречи крайне полезными как для руководства предприятия и города, так и для молодежи. Ответили на вопросы студентов, обсудили важные для них темы. Разговор получился живым и заинтересованным», — написал по итогам мероприятия Филипп Науменко в своем Telegram-канале.
В администрации отметили, что МГТУ им. Баумана считается главной площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров для ВПК «НПО машиностроения», являющейся градообразующим предприятием Реутова.

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#реутов
#филипп науменко
#студенты
#встреча
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Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре
15 ноября 2024, 14:20

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Благоустройство парка ведётся в деревне Маслово Одинцовского городского округа в рамках регионального проекта «Парки в лесу», ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, он рассказал, что объект будет открыт для посещения в декабре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверил, как идет обустройство парка в деревне Маслово. Завершается первый этап работ — в рамках него создаём инфраструктуру на площади 28,5 гектаров. Проектом предусмотрено минимальное вмешательство в симбиоз деревьев, подлеска и почвы: площадки и дорожки вписаны в существующий рельеф. Например, один из основных маршрутов проходит вдоль естественного ручья: подрядчик сделал настил с канатным тросовым ограждением и поставил качели. Получилось пространство для тихого отдыха», — сказал Андрей Иванов.
Он отметил, что парк будет всесезонным — уже этой зимой здесь обустроят две трассы для любителей лыж: на 800 метров и на два километра.

В настоящее время готовность парка превышает 85%. Здесь создана сеть дорожек, обустроены площадки для воркаута, баскетбола, волейбола и настольного тенниса, две детские площадки для ребят разного возраста, комната матери и ребёнка, установлены туалеты, урны и лавочки. Завершается монтаж деревянных настилов и фонарных столбов.

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#одинцово
#одинцовский городской округ
#благоустройство
#парк
#андрей иванов
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Россиянам рассказали об опасности постоянно включённой геолокации
Роскачество: Постоянно включённая геолокация небезопасна для личных данных
15 ноября 2024, 14:19

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества заявили об опасности постоянно включённой геолокации для личных данных.
«Приложения на смартфоне, работающие в фоновом режиме и собирающие избыточные данные, представляют серьёзную опасность. Разработчики такого ПО способны удалённо управлять доступом к функциям телефона, включая микрофоны и динамики. Но самое важное — злоумышленники могут отслеживать местоположение пользователя в реальном времени», — отметили в беседе с RT специалисты.

Они напомнили, что личные данные, украденные с помощью геолокации, могут быть использованы мошенниками.

До этого сообщалось, о том, что столичные производители электротехники поставили товары более чем на 140 млрд рублей за первые три квартала этого года.

«Мы развиваем и предлагаем действенные инструменты поддержки, что способствует увеличению локализации производственных мощностей. Это позволяет не только удовлетворять потребности внутреннего рынка в товарах повседневного спроса, но и выпускать продукцию для наукоемких сфер. Они объединяют ведущие компании в сферах фармацевтики, микроэлектроники и фотоники, беспилотной авиации и электромобилестроения», – приводит АГН «Москва» комментарий руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики ведомства Анатолия Гарбузова.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках.

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#москва
#роскачество
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#опасность
#производители
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На выездной администрации в Котельниках обсудили отопление в домах
15 ноября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев, его заместители и представители городских служб встретились с жителями в формате выездной администрации. Встреча прошла в Доме культуры «Белая Дача», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Главный вопрос, который волновал жителей, – отопление в многоквартирных домах. В связи с ремонтом трубопровода в некоторых домах отмечались отклонения по параметрам. Сейчас все наладки и испытания завершены, труба введена в эксплуатацию и работает в полном объёме», – говорится в сообщении.
Были обращения и по срокам переселения из аварийного жилья. Первый этап переселения из микрорайонов Белая Дача и Ковровый уже завершён. Новые квартиры жители получили в микрорайоне Парковый. Дом № 29 микрорайона Ковровый подпадает под вторую волну переселения, которая запланирована на 2026-2028 годы.

Помимо этого, жителей Котельников волновал вопрос благоустройства Кузьминского лесопарка. Первый этап завершён. Ко второму планируют приступить после решения вопроса финансирования с учётом программы модернизации сетей теплоснабжения.

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#котельники
#тепло
#отопительный сезон
#отопление
#выездная администрация
#подмосковье
#московская область
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В России стартовал проект «Городская среда будущего. Практики созидания»
15 ноября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба проекта проект « Практики созидания»

Общероссийский проект «Городская среда будущего. Практики созидания» реализуется в стране, к участию в ней приглашаются молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет, их родители и педагоги, сообщает пресс-служба проекта.
«Цель проекта в текущем году — вдохновить и поддержать тысячи молодых горожан, их педагогов и родителей в обретении знаний и навыков для успешной созидательной жизни и совместного участия в развитии своего города», — говорится в сообщении.
Дальнейшей целью проекта является поддержка системного развития тысячи российских городов при помощи обучения и сопровождения сотрудников муниципальных администраций и всех жителей в реализации различных проектов по развитию городской среды.

Присоединиться к программе можно до 7 декабря. Участие бесплатное. Подробная информация о проекте и форма доя регистрации размещены по ссылке.

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#программа
#развитие
#россия
#городская среда
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В Московской области с начала года переработали 2 млн тонн отходов
15 ноября 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала года переработали более 2 млн тонн отходов. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Отрасль рециклинга и вовлечения отходов во вторичный оборот на территории Московской области из года в год становится всё более передовой. Ежедневно в регионе работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь региональных операторов и около 400 заводов-переработчиков.
«Сегодня благодарим всех сотрудникам отрасли – от водителей до специалистов комплексов по переработке отходов и мастеров заводов. Особое внимание – общественным организациям, экоактивистам и волонтерам, которые стремятся помочь окружающей среде и внести вклад в развитие отрасли. Результат нашей совместной работы – переработка более 2 млн тонн отходов, из которых получаются и контейнерные площадки, и предметы быта, и даже оборудование для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Мурашов.
В Подмосковье развивается инфраструктура раздельного сбора отходов и приёма вторичных ресурсов. За 2024 год в регионе появилось более 600 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приёма тары из пластика и алюминия; свыше 1,2 тыс. ёмкостей под сухие и смешанные отходы на контейнерных площадках.

15 ноября во всём мире отмечается День вторичной переработки.

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#минчистоты
#отходы
#переработка
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
#экология
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Россиян хотят обязать приносить присягу гражданина РФ с 14 лет
15 ноября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Irina Guzovataya

Российских подростков хотят обязать приносить присягу гражданина страны с 14 лет, гласит соответствующий законопроект, внесенный членами комитета Госдумы по делам СНГ, которым руководит председатель Леонид Калашников.
«Предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — сказано в законодательной инициативе.
Отмечено, что таким образом хотят повысить молодежный патриотизм, а также взять обязательства соблюдать российскую Конституцию.

Ранее сообщалось о новом минимальном коэффициенте для выхода на пенсию в грядущем году. Подробности рассказала сенатор Ольга Епифанова, упомянув «белую» зарплату и официальное трудоустройство. Также приведены данные Росстата по средней зарплате в стране в середине текущего года.

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