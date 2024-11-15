Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области

Фото: istockphoto / Magic cinema
Зима в Подмосковье — это время для активного отдыха на свежем воздухе, а катание на коньках становится одной из самых популярных зимних забав. «Радио 1» расскажет о лучших катках региона, которые стоит посетить этой зимой.
Ледовые дворцы в Подмосковье
В Подмосковье расположено множество ледовых дворцов и катков, каждый из которых предлагает своим посетителям возможность насладиться катанием на льду и активным отдыхом.
Ледовый дворец им. Юрия Ляпкина (Балашиха)
Ледовый дворец «Арена Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина стал обладателем золотого кубка в номинации «Лучший лёд для чемпионов». Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс предлагает своим посетителям качественный лёд, зажигательную музыку, комфортную атмосферу и множество развлечений.
В ледовом дворце можно покататься на коньках, заточить лезвия и воспользоваться камерой хранения. Каждую субботу здесь проходят тематические катания с развлекательными программами.
Массовое катание стоит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для льготников. Прокат коньков обойдётся в 150 рублей за сеанс, а залог составит 2000 рублей или водительское удостоверение.
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Ледовый дворец «Наро-Фоминск» им. Виктора Шалимова (Наро-Фоминск)
Ледовый дворец имени В. Шалимова открылся в Наро-Фоминске в марте 2019 года. Площадь комплекса составляет более 6000 квадратных метров.
Дворец предназначен не только для тренировок, но и для массового катания.
Стоимость услуг:
- массовое катание: взрослые — 250 рублей за 45 минут, дети до 14 лет — 150 рублей за 45 минут;
- прокат коньков: взрослые — 250 рублей за 45 минут, дети (до 34 размера) — 150 рублей за 45 минут.
Ледовый дворец «Старт Арена» (Красногорск)
«Старт Арена» предлагает спортсменам и любителям посетить сеансы спортивного и массового катания.
Спортивное массовое катание предназначено для фигуристов, хоккеистов (без клюшек) и тех, кто хочет заниматься индивидуально с тренером или совершенствовать своё мастерство.
Массовое катание подходит для всех. Во время сеансов запрещено выполнять сложные элементы фигурного катания, развивать высокую скорость и мешать другим участникам, создавая риск столкновений и травм.
Стоимость посещения для спортивного массового катания:
- персональные тарифы за 1 сеанс: спортсмен без тренера: 1000 рублей; спортсмен + тренер: 1000 рублей;
- групповой тариф за 1 сеанс: тренер + группа спортсменов: 500 рублей за тренера и 500 рублей за каждого спортсмена.
- персональные тарифы за 1 сеанс: взрослый — 800 рублей; детский — 500 рублей.
Ледовые арены в Подмосковье
Ледовая арена «Салют» (Долгопрудный)
Площадки, помещения, оборудование и инвентарь арены предназначены для всех жителей Долгопрудного и соседних районов, которые хотят заниматься физкультурой и спортом.
Кроме того, дети до 7-ми лет могут бесплатно покататься на коньках. От 7 до 14 лет стоимость катания составит 300 рублей, а начиная от 14 лет — 350.
В выходные и праздничные дни стоимость повышается на 50 рублей, но для малышей до 7 лет всё ещё бесплатно.
Прокат коньков: 200 руб./час дети и 250 руб./час взрослые.
Ледовая арена им. Федорова С.В. (Сергиев-Посад)
В комплексе проходят тренировки детских хоккейных секций, занятия по фигурному катанию, индивидуальные тренировки, массовые катания, хоккейные матчи и корпоративные мероприятия.
Прокат коньков стоит 200 рублей (залог 2000 рублей или СНИЛС, водительское удостоверение).
Стоимость билетов:
- для взрослых: будни с 07:00 до 12:00 — 150 рублей; будни с 12:00 до 00:00 — 200 рублей; выходные и праздничные дни — 250 рублей.
- Для детей до 7 лет: вход бесплатный (в сопровождении взрослого).
- для детей от 7 до 14 лет: в будние дни с 07:00 до 12:00 — 100 рублей; с 12:00 до 21:30 — 150 рублей; выходные и праздничные дни — 200 рублей.
Фото: istockphoto / Maksymenko Nataliia
Катки в Подмосковье
Главный каток Подмосковья в парке «Патриот» (Одинцово)
Этот каток находится в Одинцовском районе и занимает площадь 5500 квадратных метров. Здесь есть две зоны катания — взрослая и детская, а также горка для тюбинга с несколькими спусками длиной до 60 метров.
Катание и прокат коньков бесплатны, но для аренды инвентаря нужно внести залог или оставить документ.
Каток в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина (Подольск)
Ледовая площадка оборудована современным оборудованием и тёплыми помещениями. На территории работают стойки для аренды коньков и шкафчики для хранения обуви.
Каток в парке «Питомник» (Серпухов)
Этот каток стал популярным местом для катания в прошлом году. Здесь можно покататься на коньках, перекусить в местах быстрого питания и арендовать коньки.
Катки с искусственным льдом в Подмосковье
Каток «КосмоЛед» (Королев)
Каток находится в самом центре города Королёв, рядом с центральным парком и дворцом культуры. Благодаря искусственному льду кататься здесь можно до самой весны.
На территории катка есть пункт проката, кафе, заточка коньков, а ещё можно арендовать коньки и воспользоваться услугами инструкторов.
Каток на стадионе «Зоркий» (Красногорск)
Каток на стадионе «Зоркий» в Красногорске открыт для массовых катаний по субботам и воскресеньям. Благодаря искусственному льду кататься на нём можно при температуре от -20 до +5 градусов.
Гостям предлагаются бесплатные гардероб и тёплая раздевалка, а также услуги проката и заточки коньков и пункты питания.
Каток в парке «Пехорка» (Балашиха)
В парке Пехорка в Балашихе открылся каток с искусственным покрытием. Он стал популярным местом среди посетителей парка.
Каток доступен для массового посещения. Здесь можно взять напрокат коньки, посетить раздевалки и перекусить в кафе.
Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska
Катки с натуральным льдом в Подмосковье
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Каток в Сестрорецком парке (Клин)
Каток работает круглосуточно и без дополнительной платы. Однако возможны технические перерывы для обслуживания льда.
Ассистенты фигуристов и прокат коньков доступны ежедневно, за исключением понедельника и вторника, с 12 до 21 часа в среду, четверг и пятницу, а также с 10 до 21 часа в субботу и воскресенье.
Каток предназначен исключительно для фигурного катания и не подходит для игры в хоккей.
Крытые катки в Московской области
Конькобежный центр «Коломна» (Коломна)
Конькобежный центр «Коломна» является одним из крупнейших спортивных комплексов в Московской области.
Зимой массовые катания проходят по сеансам в будние дни с 8 утра до полудня и с 13 часов дня до 5 вечера, а в выходные — в 7 вечера.
Стоимость билетов для взрослых составляет 200 рублей, для детей от 10 до 14 лет — 100 рублей, для школьников, студентов, ветеранов, курсантов и солдат срочной службы — 120 рублей, а для пенсионеров по возрасту — 170 рублей.
Каток Ice Park (Жуковский)
Крытый каток открыт круглый год, предоставляя возможность кататься на льду как профессионалам, так и любителям. Здесь фигуристы и хоккеисты могут заниматься, а посетители — приезжать на массовое катание и наслаждаться компанией друзей.
Все необходимые условия для комфортного времяпрепровождения обеспечены.
Каток Олимп в тц «Июнь» (Мытищи)
Ледовый каток «Олимп», находящийся в торговом центре «Июнь» в Мытищах, предоставляет услуги крытого катка с искусственным покрытием, который функционирует в любое время года и при любых погодных условиях.
В расписание катка включены массовые катания, тренировки хоккеистов, спортивные катания и групповые занятия.Массовые катания проходят с 9 утра до 10 вечера каждый день, а аренда льда возможна до полуночи.
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Дайана Хусинова