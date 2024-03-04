Раменский студент победил на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Михаил Давыдов, получающий образование в Раменском колледже, занял первое место в компетенции «Электроника» на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поздравляем Максима Давыдова и его наставника — программиста учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» — Арсения Кулакова с победой и желаем им дальнейших успехов на региональном этапе чемпионата Московской области», — заявили в министерстве.В ходе конкурса проверялось, знают ли участники принципы работы радиоэлектроники, умеют ли они читать чертежи по сборке оборудования и использовать измерительные приборы.
Читайте также:
В Подмосковье прошел методический интенсив для студентов педагогических ВУЗов
Студентам Сергиева Посада рассказали о предстоящих выборах
Студентам из Одинцова провели «Уроки предпринимательства»
Лев Каштанов