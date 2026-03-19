Лудомания выходит на первый план: число зависимых от ставок резко выросло
В России стремительно растёт число людей с игровой зависимостью — по оценкам специалистов, за последние годы их стало около 200 тысяч. На этом фоне клубы анонимных лудоманов начинают конкурировать с центрами помощи при алкогольной и наркотической зависимости.
Как отмечают эксперты, в реабилитационных клиниках доля пациентов с зависимостью от азартных игр уже достигает половины. Если раньше в группе из 30 человек было всего 1–2 лудомана, то теперь их число увеличилось до шести и продолжает расти.
Психологи связывают всплеск с доступностью онлайн-ставок и азартных игр. В отличие от традиционных казино, которые ограничены географически, ставки можно делать круглосуточно с телефона, что усиливает зависимость.
Медики подчеркивают, что лудоманию сложно распознать: внешне такие люди часто не отличаются от окружающих, продолжают работать и вести обычную жизнь. Однако за этим могут скрываться серьёзные долги и финансовые проблемы. Специалисты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций число зависимых может увеличиться в разы.
