Лудомания выходит на первый план: число зависимых от ставок резко выросло

В России число лудоманов возросло до 200 тысяч человек за несколько лет
Фото: iStock/Bet_Noire

В России стремительно растёт число людей с игровой зависимостью — по оценкам специалистов, за последние годы их стало около 200 тысяч. На этом фоне клубы анонимных лудоманов начинают конкурировать с центрами помощи при алкогольной и наркотической зависимости.



Как отмечают эксперты, в реабилитационных клиниках доля пациентов с зависимостью от азартных игр уже достигает половины. Если раньше в группе из 30 человек было всего 1–2 лудомана, то теперь их число увеличилось до шести и продолжает расти.

Психологи связывают всплеск с доступностью онлайн-ставок и азартных игр. В отличие от традиционных казино, которые ограничены географически, ставки можно делать круглосуточно с телефона, что усиливает зависимость.

Медики подчеркивают, что лудоманию сложно распознать: внешне такие люди часто не отличаются от окружающих, продолжают работать и вести обычную жизнь. Однако за этим могут скрываться серьёзные долги и финансовые проблемы. Специалисты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций число зависимых может увеличиться в разы.

Иван Мусатов

