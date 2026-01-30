«Слёзы жён и матерей»: В Новосибирске оценили предложение о легализации онлайн-казино

30 января 2026, 13:22

Депутат Аксёненко раскритиковал предложение Минфина о легализации онлайн-казино

Фото: iStock/nazarovsergey

Инициатива Минфина о легализации онлайн-казино является циничной. Об этом заявил депутат фракции «Справедливая Россия» Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко.





Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Минфин предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть вариант разрешения онлайн-казино. Предполагается, что деятельность может облагаться налогом в 30%, что, по оценкам, способно приносить бюджету порядка 100 млрд рублей ежегодно.





«Слёзы детей, жён и матерей тех наших сограждан, которые вынесут всё из дома ради очередной ставки, не стоят никаких денег», — сказал Аксёненко в разговоре с Om1 Новосибирск.