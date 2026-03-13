В российском городе задержали главу крупного онлайн-казино
В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя по подозрению в организации онлайн-казино. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, работа площадки выстраивалась по модели крупной компании. К проекту привлекли специалистов разных профилей, включая маркетологов. Они занимались продвижением сервиса и привлечением новых игроков. Общий доход, как уточняется, составил около 13 миллионов рублей.
Ранее в Москве арестовали мужчину, который после проигрыша в казино устроил скандал в метро. Он плевался и нецензурно выражался.
Кроме того, жители одного российского города высказались против игорных заведений.
