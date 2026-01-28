В Кремле высказались о возможной легализации онлайн-казино
Песков: предложение легализовать онлайн-казино еще будут прорабатывать
Инициатива Минфина о потенциальной легализации онлайн-казино в России пока находится на стадии обсуждения и требует дополнительной проработки. Об этом заявил журналисту Life Александру Юнашеву пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что министерство предложило президенту Владимиру Путину рассмотреть вариант разрешения онлайн-казино. Предполагается, что деятельность может облагаться налогом в 30%, что, по оценкам, способно приносить бюджету порядка 100 млрд рублей ежегодно.
«Предложение ещё будет прорабатываться», — приводятся слова Пескова в телеграм-канале корреспондента.Ранее в РПЦ заявили, что легализация онлайн-казино приведет к проблемам с демографией.