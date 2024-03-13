Фото: сайт Кремля
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, которая числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на его высказывания о России и Украине, сообщает РИА Новости.
«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — заявила в письме Савенкова.
Школьница обвинила Францию и другие западные страны в организации сражения до последнего украинца. Но этого недостаточно для президента Макрона, пишет она, который хочет, чтобы в зону конфликта были введены войска НАТО, чтобы не только украинцы, но и французы смогли ощутить боль потерь и узнать, как выглядят разрушенные города. Назвав Макрона военным преступником и лжецом, Савенкова заявила, что французские граждане должны выбрать между жизнью в мире или «в огне третьей мировой войны».
Однако тем временем Франция и Германия спокойно вооружают украинских лидеров, власти сделали выбор, наплевав в лицо и народу Донбасса, и народу Франции, заявила Савенкова.
По словам автора письма, оно было опубликовано в нескольких СМИ на русском, английском и французском языках. Девушка отметила наличие отклика.
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Александр Климов