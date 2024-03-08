«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон вновь уклончиво ответил на вопрос об отправке европейских войск на Украину, в эфире BFMTV.
«Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», — заявил Макрон.
Напомним, в конце февраля французский лидер заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать».
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РИА Новости: Макрон заявил, что нельзя исключать отправку войск ЕС на Украину
Евгения Парфентьева