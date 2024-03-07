Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»

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У Франции нет никаких лимитов по поддержке Украины. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, его слова цитирует телеканал BFMTV.
В четверг, 7 марта, президент Франции обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.
Ранее сообщалось, что Макрон намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности Украине и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.
Помощь заключается в поставках военного оборудования, обучении ВСУ всем аспектам его использования, а также укреплении оборонной индустрии страны. Кроме того, президент Франции озвучил необходимость отправки военнослужащих стран НАТО на Украину.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину. Аналогичную позицию высказали и рядовые члены НАТО.
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Ранее сообщалось, что Макрон намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности Украине и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину. Аналогичную позицию высказали и рядовые члены НАТО.
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Мария Федоровцева