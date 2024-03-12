Политолог Гасанов: «Макрон пытается казаться значительнее, чем он есть»

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Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов прокомментировал угрозу прямого столкновения с НАТО, отметив, что, в частности, все заявления французского лидера Эммануэля Макрона на этот счёт вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.
«Он пытается казаться значительнее, чем он есть на самом деле. Пытается преподнести себя в качестве лидера Европы и даже лидера всего блока НАТО. Дескать, остальные страны сейчас замешкались, Германия и США не могут согласовать новый пакет помощи Киеву, а Франция является двигателем европейского милитаризма и проводником европейских интересов», — отметил в беседе с «Царьградом» Гасанов.
Он добавил, что Макрон в последнее время в этом плане делает слишком неаккуратные высказывания.
«На Балканах для Запада всё ещё есть пророссийская Сербия. Более того, надо держать остальные страны под контролем, чтобы они никогда не колебались. Поэтому цели разноплановые и системные — сохранять на Балканах свой контроль или менять политический вектор в свою пользу», — пояснил в беседе с RT Блохин.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена способствовать развитию потенциала расследовательской журналистики и борьбе с «зарубежным манипулированием информацией» в Северной Македонии.
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