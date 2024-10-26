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Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которая также является писательницей и драматургом, выступила с обращением в защиту журналистов, подвергающихся преследованию, пишет РИА Новости.
По словам школьницы, на сегодняшний день профессия журналиста является опасной, и многие независимые журналисты из государств Запада, РФ, Палестины, Ливана или Сирии работают в зонах военных конфликтов, рискуя своей жизнью.
Она пояснила, некоторым сотрудникам средств массовой информации грозит тюремное заключение лишь потому, что «их точку зрения не разделяют западные правительства».
Школьница заключила, что в мире есть множество государств, которым важна правда.
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«Журналистам ставятся ярлыки пропагандистов. На них объявлена охота, а их данные размещены на экстремистских сайтах», — отметила Савенкова.
Она пояснила, некоторым сотрудникам средств массовой информации грозит тюремное заключение лишь потому, что «их точку зрения не разделяют западные правительства».
Школьница заключила, что в мире есть множество государств, которым важна правда.
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Екатерина Коршунова