В Курской области впервые за 30 лет открыли новый населенный пункт

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Поселок Меркурий в Курской области стал первым за 30 лет новым населенным пунктом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.
Поселок построила ГК «Агропромкомплектация». Уточняется, что Меркурий расположен недалеко от города Железногорска в одноименном районе на северо-западе региона.
Первыми жителями населенного пункта стали 30 семей, они уже получили ключи от домов. Также продолжается строительство жилья еще для 20 семей.
На территории Меркурия имеется развитая инфраструктура, спорткомплекс, магазин и детский сад.
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Первыми жителями населенного пункта стали 30 семей, они уже получили ключи от домов. Также продолжается строительство жилья еще для 20 семей.
На территории Меркурия имеется развитая инфраструктура, спорткомплекс, магазин и детский сад.
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Екатерина Коршунова