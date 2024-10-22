Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте

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Российская журналистка Инесса Паперная, работавшая в интернет-издании «Лента.ру» и журнале «Профиль», погибла во время отпуска в Узбекистане, предположительно, отравившись болотным газом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Во время отпуска журналистка и ее спутник находились в отеле «Караман палас» в Узбекистане. Вечером в воскресенье, 20 октября, им пришла посылка, однако никто из пары не открывал дверь.
Спустя некоторое время сотрудники отеля вскрыли дверь номера, где были обнаружены тела журналистки и ее спутника. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодых людей стал газ, который попал в вентиляционную систему номера. По факту произошедшего проводится проверка.
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