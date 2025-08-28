Лукашенко назвал «гадостью» один продукт в сети ресторанов быстрого питания

28 августа 2025, 14:31

Лукашенко: в Mak.by не должно быть гадости в виде американской картошки

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с 1 октября в ресторанах быстрого питания Mak.by (бывшая сеть McDonald’s) не останется ни кусочка импортного картофеля или котлет — все продукты должны быть исключительно белорусскими. Об этом сообщил близкий к правительству республики Telegram-канал.





Ранее глава государства потребовал от профильных ведомств активнее привлекать торговые сети к организации хранения и сбыта картофеля, указав на необходимость наличия складов, чтобы избежать порчи продукта. По его словам, в 2025 году Россия предъявит высокий спрос на белорусский картофель, и он приветствовал увеличение площадей под его выращивание.





«Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете», — сказал Лукашенко.