Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости

24 августа 2025, 13:26

Лукашенко в День независимости Украины пожелал ее гражданам мирного неба

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости, опубликовав обращение 24 августа на официальном портале главы государства.