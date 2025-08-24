Достижения.рф

Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости

Лукашенко в День независимости Украины пожелал ее гражданам мирного неба
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости, опубликовав обращение 24 августа на официальном портале главы государства.



По его словам, тесное соседство наложило на наши народы неразрывные кровные узы, подкреплённые общей историей, христианскими ценностями и искренней дружбой. Лукашенко подчеркнул, что мирное сосуществование и согласие «издревле предначертаны» двум народам. Белоруссия, по его словам, настроена на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество с Украиной.

Глава государства пожелал украинскому народу найти свой путь в преодолении современных вызовов и пожелал многонациональной Украине «мирного неба, солидарности и подлинно независимого развития».

Ранее, 22 августа, Лукашенко заявил, что российская армия ведёт наступление по всей линии фронта специальной военной операции и что ситуация для Киева остаётся опасной. Он отметил, что Россия могла бы наступать быстрее, но бережёт людей. В тот же день он добавил, что Белоруссия будет защищаться только в случае нападения и никогда не ставила целью атаковать Украину с севера, однако при агрессии республики готова бороться «всеми возможными и невозможными методами».

Никита Кротов

